У солодких перців є така властивість, що вони можуть висіти на гілках певний час і все ще залишатися зеленими.

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Чому перці не червоніють

Перець потребує багато сонячного світла для дозрівання і зміни кольору. Недостатнє освітлення може уповільнити цей процес. Також перець любить теплі умови. Низькі температури можуть сповільнити дозрівання. Окрім того, уповільнити процес можуть хвороби, шкідники або нестача поживних речовин

Та якщо ж перці ніяк не хочуть червоніти, то є одна техніка, яка дозволить їм дозріти набагато швидше.



Зелені перці можуть швидше дозріти, якщо їм в цьому допомогти / Фото Pexels

Як пришвидшити дозрівання перців

Спочатку треба правильно сформувати крону перцю, це сприятиме своєчасному дозріванню плодів. Зайві пасинки, листя та зав’язі треба видалити, щоб плодам вистачило живлення для активного росту.

Щоб перець швидше дозрів та почервонів – скористайтеся одним трюком. Перед поливом на грядці треба розсипати попіл. На один кущ потрібно 1 – 2 столові ложки. Підгодувати рослину можна розчином сульфату калію. У 5 літрах води розбавте 1/2 чайної ложки.

Для отримання ще одного відмінного добрива можете розчинити у 5 літрах води по 1 чайній ложці суперфосфату та калійної солі.