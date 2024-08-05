За будь-яким овочем потрібен ретельний догляд. Це стосується поливу, розпушування ґрунту, підживлення, захисту від хвороб тощо. У серпні ще цілком можливо посадити ранньостиглий перець або ж продовжити догляд за тими кущами, які ви вже посадили.

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Поливання і розпушування ґрунту

Щоб отримати врожай перцю – не забувайте його підливати. Коли ґрунт підсохне, підливайте рослину з розрахунком 2 – 3 літри під кущ. Зверніть увагу на те, що вода має бути теплою та відстояною. Підливати перець треба лише під коріння, дощування є заборонене, інакше з’являться гіркі зав’язі.

Наступного дня після поливу ґрунт треба розпушити. Це покращить повітрообмін. Ще можете додати деревну золу, як фосфорно-калійну підгодівлю. Навколо кущів перець можна замульчувати торфом, перегноєм чи компостом.

Підживлення перцю

У серпні ґрунт виснажується, тому рослини треба підгодовувати. У цей час овочі потребують фосфору та калію, а ще мікроелементів – бору, цинку, магнію. Обов’язково треба внести кальцій, бо без нього перці почнуть хворіти на вершинну гниль.

Органічні підгодівлі чергуйте з мінеральними. Підживлення проводьте не рідше одного разу на 10 днів. Найкраще це робити після 18 вечора. З органічних добрив перець любить підгодівлю трав'яними настоями та пташиним послідом, розведеним у пропорції 1:15 або 1:20.

Щоб стимулювати ріст, використовуйте "Епін", "Агрифлекс", "Максикроп Крем". Щодо народних засобів, то допоможе підгодівля банановою шкіркою, шкаралупою або дріжджами (10 грамів сухих дріжджів на 10 літрів води).

Формування кущів перцю

Щоб примножити урожай та продовжити плодоношення, треба правильно формувати кущ. Кожних 5 днів треба видаляти зайві зав’язі, квіткові бруньки, хворе та старе листя.

Видаляти краще вранці та в суху погоду, щоб кущ швидше відновився. Така профілактика призведе до того, що кущі будуть спрямовані на формування міцної зав’язі.

Пам’ятайте, що за одну процедуру видаляти можна не більше 1 – 2 листочків, інакше у рослини порушиться водний баланс і плоди, що формуються, розтріскаються.

Захист від шкідників

Перець, як і будь-які інші овочі, можуть вражати шкідники та хвороби. Для обробки обирайте біологічні препарати: "Триходерма Веріде", "Споробактерин", "Фітоспорин" (від грибкових захворювань), "Бітоксибацилін".

Препаратами треба обприскувати листя, стебла та ґрунт, бо в ньому можуть бути збудники гнилей і личинки комах-шкідників. Якщо ж перець атакують слимаки, підсипте під кущі гірчичний порошок, якщо ж з’явиться попелиця – обприскуйте рослину настоєм полину.

Збирання врожаю

Вчасно збирайте плоди, щоб перець продовжував формувати зав’язі. Можете збирати їх ще не зовсім дозрілими, згодом вони дозріють вже самостійно. Плоди не варто зривати, краще обрізати ножицями.

Надавайте перевагу високорослим і пізньостиглим сортам перцю, які здатні рясно плодити до кінця сезону. Якщо вирощувати перець в теплиці, то урожай можна збирати до кінця вересня – початку жовтня.