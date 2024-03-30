Як прикрасити великодній кошик: буде особливим, як ні в кого

Католики 31 березня відзначають Великдень, а от православні християни святкуватимуть Пасху аж 5 травня. Готуючись до свята, радимо дізнатися, як прикрасити свій великодній кошик та що додати, щоб він виглядав оригінально та привабливо.

Великодній кошик не лише повинен наповнюватися святковими основними продуктами, пишуть Поради 24. Ви можете проявити свою креативність та прикрасити його цікавими деталями, щоб великодній кошик був особливим.

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Насамперед у великодньому кошику має бути паска, крашанки, шинка, масло та інші продукти. Кожен з цих продуктів має символічне значення, а освячування кошиків є давньою традицією, без якої неможливо уявити світле свято Воскресіння Христового.

Втім кожна господиня хоче, щоб її кошик був найкрасивішим. Тому радимо вам додати кілька елементів прикрашання, які не лише вплинуть на його загальний вигляд, але й додадуть вам ще більше святкового настрою.

Квіти й зелень

Прикрашайте кошики свіжими квітами чи барвінком. Красиво у кошику будуть виглядати гілочки верби, берези, лаванда чи ромашки. Дехто використовує нарциси жовтого чи білого кольору, які в поєднанні із зеленню мають просто неймовірний вигляд.

Можете вплести їх прямо в кошик або зібрати в невеликий букет і прикріпити у місці з’єднання ручки у кошика. Такі букетики називають розетками.

Тканина й стрічки

Оформіть свій кошик яскравою тканиною з бантом або ж поєднайте синю та жовту стрічку, щоб створити патріотичний кошик.

Великодні фігурки

Красиво у кошику будуть виглядати свічки у формі баранчика, великодні зайчики чи курчатка. Ви можете їх зробити самостійно чи купити вже готові в спеціальних магазинах.

Кондитерські вироби

Все частіше на прилавках магазинів можна помітити напередодні Великодня шоколадних кроликів чи крашанки. Кондитерські вироби стануть не лише гарним прикрашанням в кошику, але й смачним доповненням до великоднього столу.

Великодні прикраси

Також спробуйте застосувати як елемент декору – дерев’яні прикраси, яйця з бісеру чи прикрасьте маленькими ліхтариками для створення унікального кошика.

Приклади прикрашання великоднього кошика



Актуальний спосіб прикрашання великоднього кошика / Фото Pinterest



Стильний спосіб прикрашання великоднього кошика / Фото Pinterest



Актуальний спосіб прикрашання великоднього кошика / Фото Pinterest



Красивий спосіб прикрашання великоднього кошика / Фото Pinterest



Актуальний спосіб прикрашання великоднього кошика / Фото Pinterest



Цікавий спосіб прикрашання великоднього кошика / Фото Pinterest



Актуальний спосіб прикрашання великоднього кошика / Фото Pinterest

Загалом, ви можете додавати у великодній кошик будь-які елементи декору, головне вкладати в це своє серце та фантазію.