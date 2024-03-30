Відеоролик з рецептом прикрашання великодніх яєць з’явився в тіктоці. За один ден ролик зібрав 3 мільйони переглядів. Зробити крашанки за бабусиним методом можна досить легко.

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Як зробити крашанку на Великдень

Підготуйте спочатку цибулевий відвар. Для цього на 1 літру використайте 15 – 20 грамів цибулиння. Можете використовувати шкірки білої чи червоної цибулі. Перша надасть темно-помаранчевого відтінку, друга – темно-багряного.

Доведіть його до кипіння та варіть на повільному вогні від 20 до 40 хвилин. Чим довше воно буде варитися, тим насиченішим вийде колір крашанки.

Тоді добре помийте та висушіть яйця. Їх попередньо треба зварити та дати остигнути до кімнатної температури. Також треба помити петрушку й кілька гілочок поставити на яйце. Щоб петрушка чи будь-яка інша рослина добре прилипнула до шкаралупи – просто змочіть її.

Після цього куряче яйце слід загорнути в капроновий матеріал та добре зав’язати за допомогою нитки. Поставте всі оздоблені яйця в каструлю з цибулевим лушпинням та поваріть кілька хвилин, щоб схопився візерунок.

Після того, як витягнете яйця з капронового матеріалу, добре витріть, а тоді натріть звичайною соняшниковою олією для блиску.

Цей метод фарбування яєць вважається найдавнішою. Кажуть, що з ним навіть пов’язана легенда, нібито Богородиця показала візантійському імператорові яйце, яке само собою забарвилося в багряний колір, підтверджуючи цим чудо Воскресіння. Саме така яскрава коричнево-червона крашанка і виходить, якщо зварити яйця в цибулинні, а особливої краси таким крашанкам надають візерунки.