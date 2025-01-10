Розкладіть це по кутках дому: притягнете щастя й гроші

Наші пращури вірили, що кутки у домі – це сакральні місця, які допомагають захиститися від зла та лиха, а також притягти удачу.

Умовно пращури позначали у будинку "червоні" та "чорні" кути – і червоний розташовувався у правому боку від входу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Що розкласти по кутах дому?

У червоному куті в домі зазвичай розвішували ікони. І щойно людина заходила у хату, хрестилася перед ними. Було прийнято у цей кут також ставити й стіл – там збиралася уся родина для обідів та вечері.

Якщо ж "червоний" кут розташовувався з правого боку, то "чорний" ховався з лівого. І у ньому завжди ставили віник. Він мав стояти ручкою вниз – так віник оберігав оселю від злих очей.



В кутку можна поставити віник / Фото Pexels

А ось для того, аби очистити оселю від негативу, езотерики радять запалювати у кутках свічки. Чимало людей переконані, що вогонь може знищити недобру енергетику, що накопичується у приміщення. Окрім того, кути також можна окроплювати святою водою.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

А ось якщо покласти у куточку монетку та хліб, завжди матимете гроші та достаток. Втім, це не єдине, що можна покласти у кутку дому – для того, аби уберегти квартиру від лихого впливу, можна поставити гілочки горобини чи верби. Вони наділені властивостями приносити благополуччя, щастя та здоров'я.

Обов'язково наводьте лад у кутах, аби там не накопичувалася негативна історія.