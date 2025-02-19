Якщо у вас на кухні знайдеться лавровий лист, ви маєте знати, що цю пряність можна використовувати не тільки для приготування смачних страв, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Навіщо класти лавровий лист у кишеню?

Здавна лавровий лист асоціюють з перемогою, силою, волею та впевненістю у собі. І недарма давньоримські правителі та полководці носили на голові лавровий вінець. Окрім того, саме димом цієї рослини обкурювали оселі для того, аби вигнати нечисту силу, біди та негаразди.

Езотерики вірять, що і зараз звичайний сушений лавровий лист може принести чимало користі, якщо покласти його до себе в кишеню. Він стане наче магнітом для позитивних та приємних змін у життя та залучення успіху.



Лавровий лист потрібно покласти в кишеню / Фото Pexels

Окрім того, лавровий лист може притягнути і гроші – для цього потрібно покласти його у кишеню верхнього одягу, або ж відразу у гаманець. Та навіть якщо ви не вірите у "магічні" здібності цієї пряності, мати його при собі все ще може бути корисно.

Зважайте, що чимало комах-шкідників ненавидять запах лаврового листя – зокрема й личинки молі, що можуть у коморі непомітно попсувати чимало хутряного верхнього одягу. Якщо розкласти лаврове листя на полицях шафки, у кишенях вовняного та хутряного одягу, це захистить його від псування.

Листочки матимуть силу протягом половини року, а після цього їх потрібно буде замінити. А для ще кращого ефекту можна приготувати відвар з лаврового листя, аби потім протирати ним полиці й стінки шаф під час прибирання. Таке чищення не тільки допоможе позбутися молі, але й надасть кімнаті приємного запаху, що потім перейде на білизну.