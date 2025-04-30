Покладіть лавровий лист у цих 3 місцях: у домі завжди будуть водитися гроші

Пращури вірили, що лавровий лист – це не тільки пахуча пряність, що може додати смаку стравам, але й потужний оберіг.

Аромат лавра та й сам лавровий листок здавна пов'язували з достатком та багатством, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож намагалися тримати приправу в домі. А для того, аби вона діяла, як слід, радили покласти кілька листочків в особливих місцях.

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На кухні

Зазвичай лавровий лист зберігають саме на кухні – і зовсім не дарма. Народні прикмети стверджують, що у цій кімнаті лавровий лист здатний притягнути в оселю енергетику багатства. Окрім того, пращури вірили, що якщо розкласти листя лавра біля сипучих продуктів, тоді дім точно омине голод та бідність.

Та є у такої поради й більш практична причина – специфічний запах лаврового листя біля круп та борошна може відлякати міль та жучків, і так зберегти ваші запаси продуктів. Про інші способи позбутися харчової молі ми вже розповідали раніше.



Лавровий лист варто тримати на кухні / Фото Pexels

Над вхідними дверима

Пучок лаврового листя можна повішати прямо над вхідними дверима. Робили це для того, аби рослина оберігала дім від зла та негативного впливу. Вірили, що в житло, яке охороняє лавр, не зможуть зайти відьми та чаклуни, а на людей, які живуть в домі, не вдасться накласти пристріт.

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Під ліжком у спальні

У давнину вірили, що лавровий лист під подружнім ліжком може захистити родину від сварок та зрад. Окрім того, клали приправу і під дитяче ліжечко – начебто там рослина слугувала для того, аби захистити малечу від зурочення та проклять.