Харчова міль – це та комаха, яку дуже часто можна зустріти серед продуктів на кухні. Там вона може відкладати личинки практично повсюди: у чаях, горіхах, в кашах чи навіть на стінках шаф. Та миритися з напастю не потрібно.

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Чим небезпечна харчова міль

Видихніть з полегшенням: основна шкода, яку несе доросла особина молі – це естетична. Звісно, мало кому приємно дивитися на надокучливу комаху серед своїх продуктів. Втім, лікарі-дерматологи стверджують, що продукти життєдіяльності цієї комахи все ж можуть становити деяку небезпеку. А якщо стикатися з ними надто часто, це може призвести навіть до дерматиту, алергії чи навіть кон'юнктивіту.

В личинки моментально заражають усі продукти, із якими стикаються. І тоді постає дилема: чи можна їсти продукти, у яких побувала міль? Відповідь проста – ні. Разом із їжею вам до рота так можуть потрапити фекалії комахи чи її личинки, і ви можете навіть не помітите їх.



Харчової молі потрібно позбутися / Фото Pexels

Які є народні засоби проти харчової молі

Чимало господинь переконані, що камфорна олія або ж камфорний спирт – це найбільш ефективні засоби проти харчової молі. Їх можна використовувати у будь-якій квартирі, а коштують вони зовсім небагато – близько 25 гривень.

Від такого "подарунка" міль втече дуже швидко та не повернеться до вашої кухні ніколи. Просочіть ватні диски олією чи спиртом та розкладіть їх у шафах, де бачили міль. Коли відчуєте, що аромат випарувався, ватний диск потрібно замінити.

Також добре проти молі можуть діяти також запахи лаванди, м'яти, розмарину чи лаврового листу. Ці продукти ви можете розкласти по шафах або ж використовувати спеціальні саше з наборами трав.