Езотерики кажуть, що це чудовий грошовий оберіг, який має потужну фінансову енергію, тож якщо виконати кілька простих справ, у 2025 році на нас чекає успішний та багатий період, пише 24 Канал з посиланням на Gazeta Pl.

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Як залучити гроші у своє життя

Виявляється, звичайні палички кориці здатні залучити в дім грошовий потік та допомагають створити бар’єр, який буде відштовхувати з життя всі негативні події.

Усім нам відомо, що для залучення грошей, корицю насипають в каву по четвергах. Окрім того, її додають в різноманітні страви. Першочергово це роблять для смаку, оскільки випічка з корицею дуже смачна, втім корицю можна використати в багатьох інших цілях.

Кажуть, що якщо помити підлогу водою з корицею, то можна покращити бізнес та всі справи, що пов’язані з грошима. Бізнесменам, які чекають на важливий дзвінок, що пов’язаний з фінансами, треба поставити біля телефона паличку кориці. За повір’ям, розмова пройде успішно.



Кориця залучає у життя фінансовий успіх / Фото Pexels

Кориця допомагає захистити дім від негативних людей, які бажають зла. Потрібно лише повісити над дверима 9 паличок кориці й перев’язати їх мотузкою. Щоб підсилити дію, корицю можна поставити на підвіконня також.

Ще цікавою є порада щодо залучення грошей корицею. Треба поставити паличку кориці в гаманець, щоб ніколи не мати жодних проблем з фінансами. Езотерики кажуть, що гроші самі будуть текти вам до рук, оскільки успіх любить цей пряний аромат.

Щоб залучити у своє життя багато грошей, на Новий рік треба провести цікавий ритул. Візьміть пару взуття, яку найчастіше носите й натріть їх корицею й походіть в них один день. Виявляється, такий метод може принести в життя гроші, добробут та покращити фінансовий стан.