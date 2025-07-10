Букет у вазі буде стояти набагато довше: додайте всередину чудо-засоби

Жінки обожнюють квіти, тому перед ними стоїть важлива ціль – зберегти букет якомога довше свіжим. Щоб рослини якомога довше простояли у вазі, варто скористатися одним дієвим лайфхаком.

Квіти у вазі можуть стояти тиждень і навіть довше, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living. Важливо лише їм забезпечити нескладний догляд. Без належної турботи про букет, квіти простоять у вазі кілька днів.

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Як продовжити життя квітам

Флористи знайшли чудовий спосіб, який допоможе відтермінувати в’янення квітів. Завдяки одній хитрості вдасться продовжити термін придатності букета аж до 14 днів.

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Перед тим, як ставити квіти у воду, спочатку треба ретельно вимити вазу й навіть додатково продезінфікувати її. Тоді на третину її треба заповнити водою кімнатної температури. Квіти у вазу треба ставити без будь-яких елементів упаковки. Слідкуйте за тим, щоб нижнє листя не опинилося під водою, тому видаліть його, оскільки у воді воно почне гнити.



Квіти у вазі можуть стояти набагато довше / Фото Pexels

Щоб квіти якомога довше простояли у вазі, варто додати поживні підгодівлі, які живлять стебла мікроелементами та вбивають бактерії.

Що додати у воду з квітами

2 ложки лимонного соку + 1 столова ложка цукру + половина ложки відбілювача;

3 краплі горілки;

2 подрібнені таблетки аспірину;

2 ложки оцту + 2 ложки цукру.

Воду потрібно щодня змінювати на свіжу. Раз на 2 дні рекомендовано обрізати стебла гострим секатором під кутом 45°. Це допоможе їм краще вбирати рідину з вази.

У спекотні дні заберіть квіти подалі від сонця, бо під прямими променями вони швидко зів’януть. Букет не любить яскравого світла й протягу, тому знайдіть для квітів ідеальне місце, в якому вони зможуть простояти до двох тижнів.