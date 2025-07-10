Букет в вазе будет стоять намного дольше: добавьте внутрь чудо-средства

Женщины обожают цветы, поэтому перед ними стоит важная цель сохранить букет как можно дольше свежим. Чтобы растения как можно дольше простояли в вазе, стоит воспользоваться одним действенным лайфхаком.

Цветы в вазе могут стоять неделю и даже дольше, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living. Важно лишь им обеспечить несложный уход. Без должной заботы о букете, цветы простоят в вазе несколько дней.

Читайте также Притягивают безбрачие: эти цветы ни за что нельзя держать дома

Как продлить жизнь цветам

Флористы нашли замечательный способ, который поможет отсрочить увядание цветов. Благодаря одной хитрости удастся продлить срок годности букета вплоть до 14 дней.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Перед тем, как ставить цветы в воду, сначала надо тщательно вымыть вазу и даже дополнительно продезинфицировать ее. Тогда на треть ее надо заполнить водой комнатной температуры. Цветы в вазу надо ставить без каких-либо элементов упаковки. Следите за тем, чтобы нижние листья не оказалось под водой, поэтому удалите его, поскольку в воде оно начнет гнить.



Цветы в вазе могут стоять гораздо дольше / Фото Pexels

Чтобы цветы как можно дольше простояли в вазе, стоит добавить питательные подкормки, которые питают стебли микроэлементами и убивают бактерии.

Что добавить в воду с цветами

2 ложки лимонного сока + 1 столовая ложка сахара + половина ложки отбеливателя;

3 капли водки;

2 измельченные таблетки аспирина;

2 ложки уксуса + 2 ложки сахара.

Воду нужно ежедневно менять на свежую. Раз в 2 дня рекомендовано обрезать стебли острым секатором под углом 45°. Это поможет им лучше впитывать жидкость из вазы.

В жаркие дни уберите цветы подальше от солнца, потому что под прямыми лучами они быстро завянут. Букет не любит яркого света и сквозняка, поэтому найдите для цветов идеальное место, в котором они смогут простоять до двух недель.