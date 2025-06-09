Мурахи навіть не наблизяться до квітів та овочів: обробіть рослини копійчаним засобом

Мурахи – це звичні комашки для квітника, саду та городу. Ось тільки коли їх стає досить багато, вони можуть стати неприємними сусідами.

Літо – це ідеальний час для того, аби подбати про захист вашого саду від шкідників. І якщо ви любите проводити час на вулиці в себе на ділянці, тоді точно не хочете ділити її з величезною кількістю мурах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як прогнати мурах з саду?

Мурахи – це комахи, що не завдають великої шкоди рослинам, але не всім подобається сусідство з ними. Окрім того, якщо дуже багато мурах є у вашому саду, існує також велика ймовірність, що вони проникнуть і до вашого дому. На щастя, існує один дешевий та повністю натуральний засіб, який може відлякати цих комах.

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Отож, якщо мурахи створюють для вас проблеми у садку чи на городі, найкращим способом розібратися з ними будуть сильні цитрусові аромати. Лимон – це особливо ефективний метод. І все, що вам потрібно зробити – це змішати трохи лимонного соку з водою та розпорошити цей засіб навколо мурашиних стежок, аби відлякати комашок.



Лимонний сік відлякує мурах / Фото Pexels

Цей цитрусовий фрукт також можна використовувати для боротьби з мурахами і вдома, аби вигнати їх зі свого житла. За словами експертів, можна обприскати лимонним соком безпосередньо відомі місця, через які мурахи проникають в житло. Також не завадить розкласти лимонну стружку вздовж шляхів, якими пересуваються мурашки.

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Для цього методу ви можете використати власноруч вичавлений сік лимона, або ж скористатися тим, що продається у супермаркеті. Та у такому випадку потрібно переконатися, що в ньому немає доданого цукру – інакше ж ви просто привабите тільки більше мурах, вся боротьба з ними зійде нанівець.

Втім, відлякати мурах може не тільки лимонний сік. Інший аромат, який комахи не переносять – це олія перцевої м'яти, яку можна використовувати так само. Потрібно змішати кілька крапель з водою та обприскати ділянки, де ви бачили мурах найчастіше. Окрім того, олію можна використати для того, аби освіжити аромат у своєму домі.