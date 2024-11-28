Якщо вам набридло кожного разу купувати імбир у магазині, на щастя, рішення існує, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Насправді ви можете виростити свою рослину вдома.
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Як виростити імбир вдома?
Виростити імбир у себе на підвіконні на диво легко, адже він практично не потребує догляду і його можна збирати, щойно виникне така потреба. Окрім того, імбир цінний не тільки своїм кореневищем, але й пишним листям, що нагадує бамбук.
Попри те, що імбир вважається тропічною рослиною, що процвітає у теплому кліматі, для того, щоб проростити його вдома, вам потрібно тільки організувати правильні умови та купити шматок здорового кореневища в магазині.
Імбир можна проростити в себе вдома / Фото Pexels
Найкращий час для посадки імбиру – це лютий чи березень, але насправді ви можете висадити його у будь-який час. Ви можете виростити його зі сплячого кореня, тобто кореневища – так само, як картопля проростає через бруньку, якщо залишити її у теплому ящику, імбир так само проростає з кореневища.
Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.
Ось кілька простих порад, які допоможуть виростити здорову рослину в себе вдома:
- Купіть здоровий імбир. Перш за все вам потрібно придбати шматочок імбирного кореня в магазині. Беріть більший, адже якщо він буде надто малим, на пророщення знадобиться більше часу.
- Замочіть імбир у воді на один день перед тим, як помістите його у ґрунт – це допоможе проростити його швидше.
- Посадіть імбир у горщик, заповнений землею. Опустіть його на глибину приблизну у 4 сантиметри.
- Зберігайте горщик у теплому місці – наприклад, на холодильнику, або біля опалювального приладу.
- Поливайте імбир зрідка, але не перезволожуйте його. Протягом деякого часу у нього не буде коріння, тому він не зможе використовувати воду. Достатньо буде підливати горщик злегка раз на тиждень.
- Перемістіть імбир у новий горщик. Через 6 – 8 тижнів імбир вже проросте, і коли це станеться, вам потрібно буде пересадити його у більший горщик.