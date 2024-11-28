Імбир виросте за лічені тижні: просто не викидайте залишок кореневища

Зима – це ідеальний час для того, щоб насолодитися імбиром у багатьох стравах і напоях, адже він не тільки надзвичайно смачний, але й корисний!

Якщо вам набридло кожного разу купувати імбир у магазині, на щастя, рішення існує, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Насправді ви можете виростити свою рослину вдома.

Цікаво Волосся почне рости, як на дріжджах: дотримуйтеся всього 5 правил

Як виростити імбир вдома?

Виростити імбир у себе на підвіконні на диво легко, адже він практично не потребує догляду і його можна збирати, щойно виникне така потреба. Окрім того, імбир цінний не тільки своїм кореневищем, але й пишним листям, що нагадує бамбук.

Попри те, що імбир вважається тропічною рослиною, що процвітає у теплому кліматі, для того, щоб проростити його вдома, вам потрібно тільки організувати правильні умови та купити шматок здорового кореневища в магазині.



Імбир можна проростити в себе вдома / Фото Pexels

Найкращий час для посадки імбиру – це лютий чи березень, але насправді ви можете висадити його у будь-який час. Ви можете виростити його зі сплячого кореня, тобто кореневища – так само, як картопля проростає через бруньку, якщо залишити її у теплому ящику, імбир так само проростає з кореневища.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Ось кілька простих порад, які допоможуть виростити здорову рослину в себе вдома: