Имбирь вырастет за считанные недели: просто не выбрасывайте остаток корневища
Зима –это идеальное время для того, чтобы насладиться имбирем во многих блюдах и напитках, ведь он не только необычайно вкусный, но и полезный!
Если вам надоело каждый раз покупать имбирь в магазине, к счастью, решение существует, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. На самом деле вы можете вырастить свое растение дома.
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Как вырастить имбирь дома?
Вырастить имбирь у себя на подоконнике удивительно легко, ведь он практически не требует ухода и его можно собирать, как только возникнет такая необходимость. Кроме того, имбирь ценен не только своим корневищем, но и пышными листьями, напоминающими бамбук.
Несмотря на то, что имбирь считается тропическим растением, что процветает в теплом климате, для того, чтобы прорастить его дома, вам нужно только организовать правильные условия и купить кусок здорового корневища в магазине.
Имбирь можно прорастить у себя дома / Фото Pexels
Лучшее время для посадки имбиря – это февраль или март, но на самом деле вы можете высадить его в любое время. Вы можете вырастить его из спящего корня, то есть корневища – так же, как картофель прорастает через почку, если оставить ее в теплом ящике, имбирь так же прорастает из корневища.
Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.
Вот несколько простых советов, которые помогут вырастить здоровое растение у себя дома:
- Купите здоровый имбирь. Прежде всего вам нужно приобрести кусочек имбирного корня в магазине. Берите больший, ведь если он будет слишком малым, на проращивание понадобится больше времени.
- Замочите имбирь в воде на один день перед тем, как поместите его в почву – это поможет прорастить его быстрее.
- Посадите имбирь в горшок, заполненный землей. Опустите его на глубину приблизительно в 4 сантиметра.
- Храните горшок в теплом месте – например, на холодильнике, или возле отопительного прибора.
- Поливайте имбирь изредка, но не переувлажняйте его. В течение некоторого времени у него не будет корней, поэтому он не сможет использовать воду. Достаточно будет подливать горшок слегка раз в неделю.
- Переместите имбирь в новый горшок. Через 6 – 8 недель имбирь уже прорастет, и когда это произойдет, вам нужно будет пересадить его в больший горшок.