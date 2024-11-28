Имбирь вырастет за считанные недели: просто не выбрасывайте остаток корневища

Зима –это идеальное время для того, чтобы насладиться имбирем во многих блюдах и напитках, ведь он не только необычайно вкусный, но и полезный!

Если вам надоело каждый раз покупать имбирь в магазине, к счастью, решение существует, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. На самом деле вы можете вырастить свое растение дома.

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Как вырастить имбирь дома?

Вырастить имбирь у себя на подоконнике удивительно легко, ведь он практически не требует ухода и его можно собирать, как только возникнет такая необходимость. Кроме того, имбирь ценен не только своим корневищем, но и пышными листьями, напоминающими бамбук.

Несмотря на то, что имбирь считается тропическим растением, что процветает в теплом климате, для того, чтобы прорастить его дома, вам нужно только организовать правильные условия и купить кусок здорового корневища в магазине.



Имбирь можно прорастить у себя дома / Фото Pexels

Лучшее время для посадки имбиря – это февраль или март, но на самом деле вы можете высадить его в любое время. Вы можете вырастить его из спящего корня, то есть корневища – так же, как картофель прорастает через почку, если оставить ее в теплом ящике, имбирь так же прорастает из корневища.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Вот несколько простых советов, которые помогут вырастить здоровое растение у себя дома: