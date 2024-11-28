Многие стремятся отрастить длинные волосы, но иногда просто ждать, пока это произойдет – недостаточно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue. Нужно попробовать еще несколько несложных шагов.

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Подстригайтесь

Да, на первый взгляд этот совет может показаться контрпродуктивным, но на самом деле это помогает. Подстригаться стоит каждые два – три месяца, чтобы поддерживать волосы здоровыми и удалять секущиеся кончики.

Если же с ними ничего не делать, это приведет к тому, что волосы будут ломаться все выше и выше по длине прядей.

Подберите правильный шампунь

Многие недооценивают силу удачно подобранного шампуня. он должен подходить к типу кожи и состояния волос, ведь агрессивный состав может лишить волосы влаги и привести к его повреждению, а слишком деликатный приведет к накоплению жира и остатков косметических средств.

Очень часто это приводит к раздражению кожи головы, закупоривания волосяных фолликулов и замедление роста волос. Поэтому если вы не знаете, какой шампунь подходит именно вам, тогда стоит проконсультироваться с трихологом.



Шампунь очень важен для роста волос / Фото Pexels

Используйте массажеры и пилинги

Мы уделяем достаточно много внимания коже на лице, но многие забывают, что кожа головы также заслуживает соответствующего ухода. Если кожа увлажнена, здоровая и чистая, она будет иметь лучшее кровообращение и будет доносить больше питательных веществ к волосяным фолликулам.

Подпитывайте волосяные луковицы

Скрабы и массажные щетки – это далеко не единственный способ ускорить рост волос. Сыворотки для кожи головы также могут прекрасно стимулировать кровообращение, а также они укрепляют волосяные луковицы и подпитывают пряди.

В сыворотках стоит искать такие ингредиенты, как миноксидил, масло розмарина и биотин.

Приобретите шелковые наволочки

Шелковая наволочка может стать настоящей находкой для людей, которые стремятся отрастить длинные и красивые волосы. Эта скользкая и деликатная ткань совсем не будет натирать волосы, как это делает хлопок и лен, а также будет способствовать здоровью кожи головы, будет улучшать поток воздуха вокруг и сохранять естественный блеск волос.