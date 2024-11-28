Врач Хилари Джонс рассказал о 5 вариантах продуктов, которые содержат витамины, клетчатку и белок, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman&Home. Употребляя эти продукты можно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, остеопороза и снижение когнитивных функций.

Читайте также 3 продукта, которые могут привести к висцеральному жиру: их лучше не употреблять

Какие продукты есть после 50 лет

Эти продукты питания являются базовыми и простыми, поэтому их себе может позволить каждый человек.

Яйца

Они богаты белком и витамином В. Яйца поддерживают мышечную массу, поэтому их следует употреблять каждый день в любом варианте: вареное, жареное или пашот. Яйца также насыщены витамином D, который способствует тому, чтобы организм усваивал кальций.

Помидоры

По словам врача, в помидорах содержится ликопин – антиоксидант, который является полезным в профилактике рака простаты. В одном помидоре может содержаться около 40% дневного рекомендованного минимума витамина С.



В помидорах содержится много витамина С / Фото Pexels

Фасоль

Богата клетчаткой и полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Фасоль богата калий, железо и способна повысить уровень энергии.

Капуста кале

Эта разновидность капусты предотвращает остеопороз. В капусте содержатся следующие витамины: А, К, С, В1, В3, В6. Также она богата многими питательными веществами и содержит в себе марганец, калий, кальций, медь, железо и омега-3 жирные кислоты.

Жирная рыба

Чтобы остановить снижение когнитивных функций, врач советует есть сардины, которые богаты жирными кислотами омега-3.

Женщинам надо добавить в свой рацион продукты, которые богаты белком и витамином К. Особенно их надо употреблять тем, кто занимается силовыми тренировками, потому что такие продукты способны предотвратить потерю мышечной и костной массы.