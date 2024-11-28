Лікар Хіларі Джонс розповів про 5 варіантів продуктів, які містять вітаміни, клітковину та білок, пише 24 Канал з посиланням на Woman&Home. Вживаючи ці продукти можна запобігти серцево-судинним захворюванням, остеопорозу та зниженню когнітивних функцій.

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Які продукти їсти після 50 років

Ці продукти харчування є базовими та простими, тож їх собі може дозволити кожна людина.

Яйця

Вони багаті білком та вітаміном В. Яйця підтримують м’язову масу, тож їх варто вживати кожного дня в будь-якому варіанті: варене, смажене чи пашот. Яйця також насичені вітаміном D, який сприяє тому, аби організм засвоював кальцій.

Помідори

За словами лікаря, у помідорах міститься лікопін – антиоксидант, який є корисним у профілактиці раку простати. В одному помідорі може міститись близько 40% денного рекомендованого мінімуму вітаміну С.



У помідорах міститься багато вітаміну С / Фото Pexels

Квасоля

Багата клітковиною та є корисною для профілактики серцево-судинних захворювань. Квасоля багата на калій, залізо та здатна підвищити рівень енергії.

Капуста кале

Цей різновид капусти запобігає остеопорозу. У капусті містяться такі вітаміни: А, К, С, В1, В3, В6. Також вона багата багатьма поживними речовинами й містить у собі марганець, калій, кальцій, мідь, залізо та омега-3 жирні кислоти.

Жирна риба

Щоб зупинити зниження когнітивних функцій, лікар радить їсти сардини, які багаті жирними кислотами омега-3.

Жінкам треба додати у свій раціон продукти, які багаті на білок та вітамін К. Особливо їх треба вживати тим, хто займається силовими тренуваннями, бо такі продукти здатні запобігти втраті м’язової та кісткової маси.