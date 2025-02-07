Тільки гаєте свій час: 5 помилок під час прибирання, яких припускаються всі

Прибирання бруду вдома – це необхідне, але для більшості людей неприємне завдання, і більшість людей намагаються впоратися з ним набагато швидше.

Виявляється, існує кілька поширених помилок, які можуть вплинути на те, як довго ви прибираєте, і суттєво розтягнути цей процес, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І якщо уникнути їх, ви можете впоратися з миттям бруду в рази швидше.

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Ви прибираєте речі у неправильному порядку

Не всі знають, що існує дуже конкретна послідовність прибирання у домі, що допомагає суттєво пришвидшити миття та усунення бруду. В більшості приміщень найкращим підходом буде чистити все зверху донизу, аби пил під час протирання не опадав на тільки-но помиту підлогу.

Але інколи ви можете забути кілька липких плям, і врешті-решт доведеться все переробляти. Одна з найбільш поширених помилок полягає в тому, що плиту миють перед мікрохвильовкою, що стоїть прямо над нею, або ж миють ванну, а тільки потім – плитку в душі.

Використовуєте надто багато засобу для чищення

Більше – зовсім не означає краще, особливо коли мовиться про мийні засоби. А надто велика кількість продукту для очищення може призвести до того, що покриття виглядатиме тьмяним, вам доведеться витратити більше часу на те, щоб змити засіб, або ж навіть липкі плями, що залишаться від нього, почнуть притягувати бруд.

Обов'язково дотримуйтеся інструкцій на пляшці, коли використовуєте засіб, і не намагайтеся взяти більше.

Ви прискаєте засіб і відразу ж витираєте

Певно, такої помилки припускаються практично усі – дуже часто в рекламі показують, як засіб збризкують на поверхню, а тоді одразу ж витирають. Та в такому випадку у продукту немає часу виконати свою роботу, і вам доведеться виконувати ту саму роботу двічі.

Набагато кращою стратегією буде нанести засіб та дати йому постояти кілька хвилин, аби він встигнув розчинити бруд. Вже після цього його можна сміливо витирати.



Не варто одразу ж витирати мийний засіб / Фото Pexels

Не дозволяєте пилу осідати

Після того, як ви змахнете пил з поверхонь, він не одразу ж опадає на підлогу – протягом певного часу він ще літає в повітрі. Тож мити підлогу одразу ж після того, як ви протерли пил – це не найкраща ідея. Спробуйте перемістити прибирання пилу на самий початок прибирання, а миття підлоги – на кінець.

Так ви помітите, що результати вологого прибирання помітні набагато довше.

Не замочуєте посуд, що важко миється

Пригорілу чи засохлу їжу відмити не так то просто, але якщо ви просто замочите її у гарячій мильній воді, це завдання забере у вас значно менше часу та зусиль. І якщо їжа дійсно пригоріла на каструлі, і ви ніяк не можете її відмити, можна наповнити її гарячою водою, додати трохи засобу для миття посуду та прокип'ятити на плиті протягом кількох хвилин.