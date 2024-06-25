Гортензії – це дуже гарні квіткові кущі, які дивують не тільки цвітом, але й пишним листям. І ви можете підібрати собі рослину на будь-який смак, адже існує чимало сортів різних кольорів.

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Якщо у вас вдома стояли зрізані гортензії, не поспішайте викидати їх після того, як вони відцвітуть. Виявляється, стебла цих квітів чудово підходять для розмноження. І якщо ви бачите на стеблі повні бруньки, це навіть підвищує шанс вкорінення.

Як розмножити гортензію живцями

Перш за все, вам потрібно зрізати зі стебла зів'ялі квіти, адже вони заважатимуть пророщенню коренів. Так само потрібно позбутися і зайвого листя, а два верхні листочки розріжте навпіл.

Нижній зріз потрібно зробити скошеним, а після цього знайдіть кілька пластикових склянок та налийте у них води. Окрім цього, в кожну зі склянок потрібно додати й по кілька крапель "Стимулятора коренів". Візьміть губку чи шматок пінопласту та зробіть отвір посередині.



Гортензії можна розмножити / Фото Pexels

Гілки потрібно вставити в пінопласт, а потім – до пластикових склянок. Для того, щоб відбулося вкорінення, потрібно близько 20 днів. Цей спосіб відносно легкий і він вже неодноразово доводив свою надійність. І так ви можете створити скільки завгодно нових рослин всього з одного куща.

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Втім, у ньому є й кілька мінусів: вам потрібно запастися терпінням та діяти обережно, аби все дійсно вдалося. До речі, на відміну від багатьох інших рослин, гортензії ростуть та розвиваються дуже швидко, тож вже за рік можуть перетворитися на квітучі кущі.