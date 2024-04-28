Тісне взуття можна розносити за лічені хвилини: ось кілька простих способів

Іноді так буває, що ви купуєте взуття, а вже згодом розумієте, що воно не зовсім відповідає вашому розміру і трохи давить. Та ще не все втрачено: ви можете розтягнути його.

Купівля нового взуття – це завжди хвилювання, але воно може обернутися розпачем, якщо взуття зрештою сидить не так, як ви хотіли. Та не варто відразу ж повертати його назад – кілька способів допоможуть вам впоратися із ситуацією.

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Як збільшити взуття, що тисне

Найпростіший спосіб, яким ви можете скористатися – це купити спеціальний хімічний засіб для розм'якшення шкіри. Часто такі засоби можна знайти у взуттєвих магазинах тощо. Якщо ви хочете, щоб взуття стало трохи довшим, саме спрей чи піна для шкіри можуть бути ідеальним вибором – адже вони спеціально розроблені так, щоб розтягнути взуття, але не пошкодити матеріал.

Після того, як ви нанесете засіб, вам потрібно одягти взуття на ноги та походити деякий час.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Та впоратися із проблемою ви можете і в домашніх умовах – із використанням матеріалів, які у вас вже є. Наприклад, ви можете використати картоплю. Для цього методу вам потрібно її очистити і порізати на шматки, які будуть відповідати формі туфель. Після цього заповніть їх повністю картоплею та залиште так на ніч.



Туфлі можна легко розносити / Фото Pexels

Допомогти у розтягуванні взуття можуть і газети. Вам потрібно намочити їх у воді та добре віджати, а потім щільно набити взуття мокрим папером і залишити на ніч. Зранку ваше взуття вже буде відчуватися набагато зручнішим.

Ще один ефективний метод, про який знають одиниці – це заморожування взуття. Воно, як і тепло, може допомогти у тому, щоб його розтягнути. Для цього наповніть пластиковий пакет водою та покладіть у морозильну камеру. Залиште там на 6 – 8 годин; за цей час вода перетвориться на лід та розшириться, і так розтягне ваше взуття.