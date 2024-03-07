Три ознаки дефіциту заліза: подивіться на свої нігті

Залізо – це надзвичайно важливий мінерал, який відповідає відразу за декілька дуже важливих процесів у вашому організмі. Саме через це потрібно уважно слідкувати за тим, чи споживаєте ви його достатньо.

Звісно, для того, щоб підвищити кількість заліза в організмі, потрібно їсти продукти, які багаті на цю речовину. Та перед цим потрібно визначити, чи справді вам його не вистачає. І докторка Джанін Боурінг переконана, що визначити дефіцит заліза можна за виглядом ваших нігтів.

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Як визначити дефіцит заліза за виглядом нігтів

Лікарка розповіла, що вам потрібно дуже уважно придивитися до того, як виглядають ваші нігті. Якщо вони дуже сухі, постійно ламаються чи мають форму ложки, це може бути ознакою дефіциту заліза.

Тож якщо ви помічаєте якусь із цих ознак, можливо, настав час проконсультуватися із вашим лікарем.

Зігнуті нігті, також відомі як койлохонія, насправді вражають не так багато людей – всього 5,4% тих, хто має дефіцит заліза. Це відбувається через деформацію вгору бічних та дистальних частин нігтьової пластини із дефіцитом заліза під механічним тиском.



Ламкі нігті можуть бути ознакою дефіциту заліза / Фото Pexels

Та окрім ваших нігтів, ви також можете звернути увагу і на інші тривожні ознаки недостатньої кількості заліза у вашому організмі:

втома та брак енергії;

задишка;

частіше серцебиття;

шкіра стає блідішою, ніж зазвичай;

головні болі.

Тож якщо ви відчуваєте симпотми залізодефіцитної анемії, лікарка рекомендує звернутися до спеціаліста. Також докторка Боурінг зауважила, що збільшити споживання заліза можна за домопогою продуктів, що багаті на цю речовину.

Моя порада полягає в тому, щоб збільшити кількість продуктів, що містять залізо: м’яса, інжиру, фініків, патоки,

– поділилася вона.