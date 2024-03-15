Як розпізнати підроблене фото: трюки, які працюють кожного разу

Зараз ми живемо у світі, де будь-яке зображення можна дуже швидко змінити або ж навіть створити з нуля за допомогою штучного інтелекту. Тож дуже важливо не довіряти сліпо будь-яким фото, а вміти перевірити їх на справжність.

З кожним днем методи, які використовують для "покращення", зміни чи ж генерації фотографій з нуля стають все більш досконалими, і тепер створити гіперреалістичну підробку може фактично будь-хто. І такі знімки можуть як поширювати дезінформацію, так і навіть вплинути на громадську думку.

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На щастя, впізнати фото, до якого доклався ШІ, все ж можливо і досить просто – якщо знати, куди саме дивитися.

Відбиття і тіні

Часто саме нетипове освітлення може підказати вам, що фотографія була змінена. Зверніть увагу на очі людей, що зображені на фото – джерело світла часто відбивається у них, і якщо воно не відповідає розташуванню справжнього світла або ж виглядає по-різному, це може бути підставою щось запідозрити.

Окрім того, те, як люди відбиваються на різних поверхнях, що є на знімку, також може вам допомогти. Подивіться на тіні – вони можуть не збігатися з об'єктами, якщо у фотографії був задіяний штучний інтелект. Втім, майте на увазі, що деякі знімки роблять із кількома джерелами освітлення.

Руки та вуха

Про те, що штучний інтелект не може вдало намалювати руки, чули вже, напевно, всі – він спотворює їхні форми, пропорції та досить часто навіть додає зайві пальці чи ж, навпаки, відбирає їх.

Непросто дається це і художникам, та у виконанні ШІ пальці все ще виглядатимуть "реалістично", але надзвичайно химерно і неприродно для нашого ока. Та менш помітна підказка – це вуха. Придивіться до вушної раковини, і якщо картинка створена за допомогою ШІ, ви досить швидко це помітите.

Подивіться на метадані

Код цифрових зображень може відкрити вам деяку інформацію, яка і допоможе визначити підробку. Кожного разу, коли камера робить знімок, такі метадані записуються у файл вашого зображення.

Цифровий шум

Кожна цифрова камера, навіть сучасна, має дрібні виробниці ефекти, які можуть призвести до унікальних помилок, і вони ж залишають такий собі "відбиток" на фотографіях.

Після цього ви можете пов'язати їх із певною камерою та визначити ті ділянки, що були змінені. Ви швидко помітите, що зернистість зображення, яку створює штучний інтелект, насправді теж виглядає дуже незвично для нашого ока.

Інструменти для верифікації

Зараз все більше великих сервісів та соцмереж починають позначати у стрічці створені за допомогою штучного інтелекту зображення, і свої інструменти перевірки запустив вже також і Google.