Как распознать поддельное фото: трюки, которые работают каждый раз

Сейчас мы живем в мире, где любое изображение можно очень быстро изменить или даже создать с нуля с помощью искусственного интеллекта. Поэтому очень важно не доверять слепо любым фото, а уметь проверить их на подлинность.

С каждым днем методы, которые используют для "улучшения", изменения или генерации фотографий с нуля становятся все более совершенными, и теперь создать гиперреалистичную подделку может фактически любой. И такие снимки могут как распространять дезинформацию, так и даже повлиять на общественное мнение.

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К счастью, узнать фото, к которому приложился ИИ, все же возможно и довольно просто – если знать, куда именно смотреть.

Отражения и тени

Часто именно нетипичное освещение может подсказать вам, что фотография была изменена. Обратите внимание на глаза людей, изображенных на фото – источник света часто отражается в них, и если оно не соответствует расположению настоящего света или выглядит по-разному, это может быть основанием что-то заподозрить.

Кроме того, то, как люди отражаются на различных поверхностях, что есть на снимке, также может вам помочь. Посмотрите на тени – они могут не совпадать с объектами, если в фотографии был задействован искусственный интеллект. Впрочем, имейте в виду, что некоторые снимки делают с несколькими источниками освещения.

Руки и уши

О том, что искусственный интеллект не может удачно нарисовать руки, слышали уже, наверное, все – он искажает их формы, пропорции и довольно часто даже добавляет лишние пальцы или же, наоборот, отбирает их.

Непросто дается это и художникам, и в исполнении ИИ пальцы все еще будут выглядеть "реалистично", но чрезвычайно причудливо и неестественно для нашего глаза. И менее заметная подсказка – это уши. Присмотритесь к ушной раковине, и если картинка создана с помощью ИИ, вы достаточно быстро это заметите.

Посмотрите на метаданные

Код цифровых изображений может открыть вам некоторую информацию, которая и поможет определить подделку. Каждый раз, когда камера делает снимок, такие метаданные записываются в файл вашего изображения.

Цифровой шум

Каждая цифровая камера, даже современная, имеет мелкие поделки эффекты, которые могут привести к уникальным ошибкам, и они же оставляют некий "отпечаток" на фотографиях.

После этого вы можете связать их с определенной камерой и определить те участки, что были изменены. Вы быстро заметите, что зернистость изображения, которую создает искусственный интеллект, на самом деле тоже выглядит очень необычно для нашего глаза.

Инструменты для верификации

Сейчас все больше крупных сервисов и соцсетей начинают обозначать в ленте созданные с помощью искусственного интеллекта изображения, и свои инструменты проверки запустил уже также и Google.