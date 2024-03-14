Нарциссы испытывают постоянную потребность доминировать в своем окружении, и поэтому не чураются использования манипуляций и некоторых неприятных техник во время любых ссор или конфликтов. И психотерапевт Энни Циммерман посоветовала обратить внимание на несколько важных "красных флажков".

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Отказ

Нарциссы склонны к отрицанию всего, что им не нравится – от собственной ответственности, до фактов, касающихся их участия в ситуации. И они не могут воспринимать собственные ошибки, поэтому любые извинения будут чрезмерно обоснованными, или же просто словами, которые на самом деле ничего не значат.

Они прогибаются

Очень часто нарциссы, когда чувствуют, что они загнаны в угол, пытаются перенести внимание на что-то другое. Поэтому если вы будете пытаться указать им на ошибки, ответственность или их неуместное поведение, они взамен попытаются перевести внимание именно на ваши недостатки.

Игра в жертву

Нарциссы довольно часто играют роль жертвы и пытаются убедить всех, что именно они – жертва несправедливости или просто неблагоприятных обстоятельств. Эта манипулятивная стратегия может заставить других чувствовать вину даже в случае, если это нарцисс начал конфликт.

Газлайтинг

Нарциссы также могут использовать тактику, известную как газлайтинг – то есть они будут заставлять вас чувствовать себя некомфортно из-за вашей реакции на их поведение или слова. Они могут менять или искажать факты и пытаться опровергнуть вашу интерпретацию ситуации. Цель одна – заставить вас чувствовать себя неуверенно относительно ваших мыслей и реакций.

Нападение и агрессия

Нарциссы могут стать агрессивными и начать идти в нападение тогда, когда они чувствуют малейшую критику или угрозу. Нарциссы будут пытаться защищать свои идеи и убеждения или пытаться проявить свое превосходство и доминантность через агрессию.

Если вы будете понимать все эти стили поведения, вам будет гораздо проще распознать нарцисса в своем окружении и противостоять ему.