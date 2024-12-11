5 ознак, що рослина має кореневу гниль: потрібно діяти відразу ж

Коренева гниль – це одна з найгірших речей, що може спіткати вазон з вашою кімнатною рослиною. І щойно ви помічаєте її, варто діяти, аби не дозволити квітці загинути.

Незалежно від того, чи ви хочете виростити папороть, чи фікус, одна з найбільш поширених проблем, з якими стикаються квітникарі – це коренева гниль, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І якщо ви новачок у розведенні квітів, ви можете не помітити ознаки хвороби вчасно, а це стане фатальним для вашої рослини.

Цікаво Не викидайте мандаринову шкіру: секретні трюки, які можуть здивувати

Що таке коренева гниль?

Як і випливає з назви, коренева гниль означає, що коріння вашої кімнатної рослини буквально починає загнивати через деякі хвороботворні організми в ґрунті. Дуже часто це відбувається через надмірно вологий ґрунт, який не може просохнути між частими поливами.



Коренева гниль може бути небезпечною / Фото Pexels

Як розпізнати кореневу гниль?

Існує кілька цілком очевидних ознак, за якими навіть новачки зможуть зрозуміти, що рослина страждає від кореневої гнилі. Зважайте на те, що після того, як ви помітите ці ознаки, діяти потрібно одразу ж. Ось кілька з цих сигналів, що рослина вже захворіла:

Знебарвлене листя . Знебарвлення листя – це одна з основних ознак того, що рослина може мати кореневу гниль, і її досить легко помітити. Зовнішні ознаки такі – жовте та бліде листя, або ж листя, що в'яне. Отож, якщо ви помітили, що листя пожовтіло, однією з ймовірних причин може бути коренева гниль.

. Знебарвлення листя – це одна з основних ознак того, що рослина може мати кореневу гниль, і її досить легко помітити. Зовнішні ознаки такі – жовте та бліде листя, або ж листя, що в'яне. Отож, якщо ви помітили, що листя пожовтіло, однією з ймовірних причин може бути коренева гниль. Відсутність росту . Ви думаєте, чому рослина довго не росте? Одна з причин – коренева гниль. Вона ж може спричиняти також і тривалу відсутність цвітіння. Це також може означати, що ваша рослина поступово гине.

. Ви думаєте, чому рослина довго не росте? Одна з причин – коренева гниль. Вона ж може спричиняти також і тривалу відсутність цвітіння. Це також може означати, що ваша рослина поступово гине. М'які стебла . Один з показників кореневої гнилі – це м'які чи знебарвлені стебла. Періодично потрібно перевіряти стебла, і особливо часто робіть це у холодні місяці року, аби переконатися, що ви не пропустите ранні ознаки гнилі.

. Один з показників кореневої гнилі – це м'які чи знебарвлені стебла. Періодично потрібно перевіряти стебла, і особливо часто робіть це у холодні місяці року, аби переконатися, що ви не пропустите ранні ознаки гнилі. Коричневе коріння з пліснявою . Якщо корені рослини виглядають так, наче вони запліснявіли та гниють, це, вочевидь, також коренева гниль. Вона часто перетворює коріння на кашу, а ґрунт у такому випадку також буде вологий.

. Якщо корені рослини виглядають так, наче вони запліснявіли та гниють, це, вочевидь, також коренева гниль. Вона часто перетворює коріння на кашу, а ґрунт у такому випадку також буде вологий. Вологий ґрунт. Можливо, земля в горщику ніколи не пересихає? Якщо ця проблема перегукується з будь-якою з вищезазначених ознак, тоді варто бити на сполох. Заболочений ґрунт може спричинити ріст грибків, що прикріпляються до коренів.

Що робити, щоб уникнути кореневої гнилі?

Захиститися від кореневої гнилі можливо, і один з найбільш надійних способів – це переконатися, що в горщику є досить великі отвори для стоку води. Якщо ж їх немає, буде доцільно замінити горщик на інший.

Окрім того, гниття коренів може спричинити також надто велика кількість рослин в одному горщику. Час від часу їх потрібно розсаджувати.