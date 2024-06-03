Виявляється, джинси можна розтягнути завдяки звичайній воді. Ту область виробу, яка є замалою (стегна, талія, сідниці) треба збризкати водою, а потім розтягнути руками в ширину.

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Вода повинна бути обов’язково теплою. Натягуйте виріб приблизно 10 разів, щоб він справді трохи потягнувся.

Як розтягнути за допомогою горілки

Щоб розтягнути джинси, скористайтеся розчином на основі горілки. Для цього вам потрібно взяти

5 літрів води кімнатної температури;

3 столові ложки нашатирного спирту;

1 столову ложку горілки;

1 столову ложку скипидару.

Змішайте всі ці компоненти та замочіть джинси в розчин на 30 хвилин. Тоді дістаньте виріб, викрутіть та повісьте сушитися. Цей розчин пом’якшує денім, тому їх потім буде легше розтягнути.



Після невдалого прання джинси можна розтягнути / Фото Pexels

Як розтягнути джинси засобом для взуття

У спеціалізованих магазинах є засоби, як застосовують для розтягнення взуття. Його треба нанести по всій довжині шва. Після цього м’яко розтягуйте виріб в протилежні боки. Для максимального результату процедуру варто повторити кілька разів.

Що робити, якщо довжина замаленька

Якщо є проблеми з довжиною, то джинси треба розтягувати вздовж внутрішнього шва, починаючи від коліна. Під час розтягування в довжину джинси треба змочити теплою водою з внутрішнього та зовнішнього боку.