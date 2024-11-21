5 нездорових звичок, які шкодять вашій кар'єрі: зверніть на них увагу

Кожна людина хоче побудувати кар’єру й бути успішною, та часом наші погані звички можуть звести все нанівець. Для того, щоб помилково не вдаватися до поганих рішень, варто звернути увагу на певні речі, які ви можете робити не так, як треба.

Саме нездорові звички призводять до того, що кар’єра може піддаватися фіаско, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Catboss. Фахівці визначили кілька вчинків, які ми робимо неправильно. Щоб не накликати біди в роботі – від них треба позбутися.

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Ставитися до здоров’я як до останнього пріоритету

Плануйте свій час так, щоб ще залишалась можливість потурбуватися про себе. Це стратегічне бачення потрібне для того, щоб з віком не довелося випадати з робочого життя чи кидати улюблену справу через поганий стан здоров’я.

Бути фізично неактивними

Будь-яка фізична активність потрібна для гарного самопочуття, ефективної роботи мозку тощо. Спорт добре впливає на продуктивність й дає можливість тримати фокус уваги. Фізичні вправи покращують професійну самоефективність, а саме – переконання людини в тому, що вона здатна виконати свою роботу.



Не забувайте займатися спортом / Фото Pexels

Солодкі перекуси та напої

Не секрет, що стрибки глюкози зменшують концентрацію й знижують продуктивність. Через це у вас може виникнути бажання поспати, а здатність творити й виконувати справи знижується до нуля.

Ходити до лікарів тільки тоді, коли щось турбує

За словами фахівців, якщо ходити до лікарів, поки симптоми ще не проявляються – це зменшує ризик того, що в самий розпал роботи щось трапиться і ми випадемо з процесу вже надовго.

Працювати за необлаштованим робочим місцем

Зробіть так, щоб монітор був на рівні очей, а для ноутбуків потрібно використовувати спеціальні підставки. Знайдіть місце, де можна буде працювати за комп’ютером чи ноутбуком стоячи, в разі такої потреби. Окрім того, треба підібрати комфортний стілець з можливістю спиратися на спинку. Це потрібно для того, щоб спина не була постійно напружена.

Якщо звернете увагу на всі ці нездорові звички, то ж великою ймовірністю, вам вистачить здоров’я, сил та ресурсу для того, аби сумлінно працювати й досягати своєї мети.