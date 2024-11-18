Успішні та позитивні взаємини колег сприяють розвитку та зміцненню професійних зв’язків, створюють сприятливу атмосферу для роботи та допомагають досягати поставлених цілей, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Catboss.

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Побудувати та підтримати здорові стосунки – це не завжди проста задача, тому це вміння треба здобути. Щоб розвинути навички для сприятливого середовища, радимо прочитати кілька книг, які допоможуть створити чудову атмосферу в колективі.

"П’ять вад у роботі команди" – П. Ленсіоні

Класична книга про основні причини, що заважають ефективній роботі команд. Ленсіоні пропонує практичні стратегії для подолання цих перешкод.

"Лідер без титулу" – Р. Шарма

Ця книжка розповідає про лідерство в будь-якій ролі. Шарма пояснює, як впливати на інших через власний приклад і підвищувати командний дух.

"Ніколи не їжте наодинці" – К. Феррацці

У цій книзі можна прочитати, як побудувати корисні зв’язки та налагоджувати контакти. Феррацці ділиться стратегіями для створення довіри в команді.



Книги, які здатні покращити стосунки в колективі / Фото Pexels

"Радикальна відкритість" – К. Скотт

Автор розповідає, як давати чесний зворотний зв’язок, не пошкоджуючи стосунків. Скотт пропонує підхід, де чесність поєднується з емпатією.

"Сила команд" – Дж. Коллінз

У книжці йдеться про те, як створити ефективні команди, зважаючи на сильні сторони кожного учасника.

"Емоційний інтелект" – Д. Ґоулман

Ключ до успішного управління стосунками — розуміння емоцій. Книга показує, як емоційний інтелект допомагає знижувати конфлікти в команді.

Щоб створити здорову атмосферу в команді та підвищити свою продуктивність, розпочніть хоча б з однієї з цих книг.