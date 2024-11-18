Успешные и позитивные взаимоотношения коллег способствуют развитию и укреплению профессиональных связей, создают благоприятную атмосферу для работы и помогают достигать поставленных целей, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Catboss.

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Построить и поддержать здоровые отношения – это не всегда простая задача, поэтому это умение надо получить. Чтобы развить навыки для благоприятной среды, советуем прочитать несколько книг, которые помогут создать прекрасную атмосферу в коллективе.

"Пять недостатков в работе команды" – П. Ленсиони

Классическая книга об основных причинах, мешающих эффективной работе команд. Ленсиони предлагает практические стратегии для преодоления этих препятствий.

"Лидер без титула" – Р. Шарма

Эта книга рассказывает о лидерстве в любой роли. Шарма объясняет, как влиять на других через собственный пример и повышать командный дух.

"Никогда не ешьте в одиночестве" – К. Феррацци

В этой книге можно прочитать, как построить полезные связи и налаживать контакты. Феррацци делится стратегиями для создания доверия в команде.



Книги, которые способны улучшить отношения в коллективе / Фото Pexels

"Радикальная открытость" – К. Скотт

Автор рассказывает, как давать честную обратную связь, не повреждая отношений. Скотт предлагает подход, где честность сочетается с эмпатией.

"Сила команд" – Дж. Коллинз

В книге говорится о том, как создать эффективные команды, учитывая сильные стороны каждого участника.

"Эмоциональный интеллект" – Д. Гоулман

Ключ к успешному управлению отношениями - понимание эмоций. Книга показывает, как эмоциональный интеллект помогает снижать конфликты в команде.

Чтобы создать здоровую атмосферу в команде и повысить свою продуктивность, начните хотя бы с одной из этих книг.