Як схуднути весною: зіркова дієтологиня дала 5 важливих порад

Дієтологиня Наталія Самойленко дала кілька рекомендацій для тих, хто хоче схуднути цієї весни. Оскільки в зимову пору ми менш активні, то споживаємо в надлишку вуглеводи, тож вже на весну можемо побачити на вагах кілька зайвих кілограмів.

У теплу пору завжди хочеться після "зимової сплячки" привести себе у форму та змінити раціон на свіжі овочі та зелень. Часто так буває, що дівчата починають худнути на одних салатах, але так робити не варто, оскільки ви лише позбавляєте організм нормального раціону.

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Схуднення – процес поступовий, тому не варто чекати швидких результатів. Краще запам’ятайте кілька правил від Наталії Самойленко, які допоможуть вам отримати бажане через певний час.

Не пропускайте прийом їжі

Думка, що якщо ви пропустите сніданок чи обід, то зможете схуднути, є помилковою. Сніданок є дуже важливим, оскільки запускає метаболізм після нічного голоду. Відсутність сніданку провокуватиме на вживання шкідливої їжі впродовж дня. Не пропускайте сніданок, якщо хочете мати більше енергії.

Приберіть перекуси

Постійний перекус уповільнює обмін речовин. Також вони стимулюють вироблення шлункового соку, тому ми будемо часто відчувати себе голодними. Найкраще перейти до 3-разового харчування та не заповнювати нічим паузи після прийому їжі.

Збалансована тарілка

Ваша тарілка має складатися на половину з овочів чи фруктів. Четвертину тарілки має займати білок (яйця з жовтком, риба, птиця, нежирне м’ясо, соя та бобові - сочевиця, нут, горох.). Не забувайте про додавання корисних жирів - оливкової олії, насіння льону, кунжуту, авокадо, горіхів, гарбузового насіння, оливок, печінки тріски. Однак будете з жирами обережними, оскільки ними переїдатися не варто.

Їжте повільно

Виявляється, нашому організму потрібно 20-30 хвилин на те, щоб звільнити гормони, які викликають відчуття ситості. Тому не треба їсти швидко, оскільки можна легко переїсти, а це призводить до важкості в животі та наборі ваги.

Більше рухайтеся

Навіть коротка прогулянка є корисною, тому розпочинайте з неї. Задля того, щоб підтягнути тіло, додавайте у своє життя спорт та різноманітну фізичну активність.