Стануть знову надзвичайно гострими: простий метод заточування ножиць

Якщо у вас є ножиці, які вже затупилися, не поспішайте замінювати їх на нові. Натомість ви можете заточити старі – і зробити це можна вдома.

Якщо ви хочете заточити ножиці, ви можете звернутися до майстра, або ж використати спеціальні точила. Втім, далеко не всі мають їх, тож можна скористатися і альтернативними методами, які будуть більш доступними та простими.

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Ножиці можуть затупитися через те, що ви ними дуже довго користуєтеся, або ж тому, що ви ріжете ними неправильно. Та виправити ситуацію можливо – і до того ж за лічені секунди.

Скористайтеся наждачним папером

Для того, щоб нагострити ножиці у такий спосіб, вам потрібно взяти наждачний папір та зробити у ньому кілька надрізів. Цей метод дуже популярний в інтернеті, та його ефективність дещо сумнівна. Він може хіба що трохи заточити леза, але не очікуйте на ідеальний результат.

Використайте фольгу

Для того, щоб нагострити ножиці фольгою, її також потрібно порізати. Ви можете робити це довільно, але зважайте на те, що чим міцніші ваші ножиці, тим більше шарів фольги вам знадобиться.

Спосіб з фольгою працює навіть на дуже тупих ножицях і може нагострити їх за лічені хвилини.

Як нагострити ножиці / YouTube "Перевірено на собі"

Візьміть шило чи циганську голку

Для загострення ножиць шилом чи голкою вам потрібно точити їх від основи до кінчиків. Так ваші ножиці дуже швидко стануть набагато гострішими.