Виявляється, тривалість "життя", тобто використання одноразових пластикових предметів, становить приблизно 12 – 15 хвилин. Ось тільки після того, як ви викинете пластиковий стаканчик, він буде розкладатися від 400 до 1000 років.

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Як споживачі ми можемо впливати на виробників, інвестуючи свої гроші у інші товари, які містять менше пластику або ж не містять його взагалі. Тож з невеликими покращеннями щодня ви можете справді сприяти захисту природи.

Зубна нитка

Зубна нитка – це дуже важлива частина гігієни ротової порожнини, але спробуйте почати підбирати таку, що виготовляється із натуральних волокон, покритих бджолиним воском. Натомість звичайні зубні нитки, які можна знайти у більшості магазинів, роблять із нейлону чи тефлону – того ж матеріалу, що і антипригарні сковорідки.

Антипригарні сковорідки

Так, їх також краще уникати – тих, які мають тефлонове покриття. Цей матеріал згодом розкладається на мікропластик – дуже маленькі частинки, які розміром не перевищують 5 міліметрів.

І ви не просто вживаєте їх із їжею, але і також згодом зливаєте їх під час миття у наші водойми та океани. А згодом ми ж будемо споживати рибу, яка харчувалася мікропластиком.



Сковорідки з антипригарним покриттям можуть шкодити довкіллю / Фото Pexels

Засоби для волосся

І у цій сфері життя можна внести деякі зміни. Намагайтеся знайти такі засоби, які у складі не містять силіконів та нафтопродуктів. Перш за все, вони не будуть корисними для вашого волосся, а по-друге – вони шкодять довкіллю.

А ще кращий спосіб допомогти природі – уникати сміття. Ви можете спробувати використання природного мила-шампуню замість того, що заливають у пластикову упаковку. Також зволожуйте волосся природними рослинними оліями.

Цікаво! Зважайте на те, що 80% промислових та стічних вод по всьому світі зливають у річки без жодного очищення – тож згодом ця брудна, забруднена пластиком вода може повернутися до вас.

Догляд за шкірою

Позбутися мікропластику варто і у таких продуктах. Наприклад, ви можете читати склад та купувати засоби, у яких немає штучних скрабових мікрочастинок. А деякі продукти містять не гірші природні компоненти – наприклад, морську сіль, подрібнені абрикосові кісточки чи кокосову стружку.



Деякі засоби для шкіри містять мікропластик / Фото Pexels

Рушники

Для захисту довкілля ви також можете використовувати бавовняні рушники та не ватні диски, а багаторазові, які виготовляють із конопляного матеріалу чи органічної бавовни.

Риболовля

Чимало людей полюбляють риболовлю, але навіть не уявляють, як сильно може зашкодити довкіллю звичайна неуважність. Після того, як ви закінчите з рибалкою, переконайтеся, що ви забрали із собою усе своє спорядження – і особливо перевірте, чи не забули десь волосінь.

Дрифтерні сітки, нейлонова волосінь та гачки можуть продовжувати плисти за течією, зупиняти та заплутувати риб і пташок. Масштаби цього явища вражають – 46% Великої тихоокеанської сміттєвої плями, тобто скупчення сміття, що за розміром перевершує штат Техас, складається із риболовецьких сіток.

Кульки

Так, кульки на святах можуть додати приємної атмосфери, але це – використання пластику. Окрім того, після того, як ви їх випускаєте у повітря, вони можуть залетіти у воду, або ж рештками кульок можуть подавитися чи задушитися тварини чи птахи.



Кульки дуже шкідливі для довкілля / Фото Pexels

Багаторазова пляшка для води

Одна ця покупка може суттєво скоротити використання пластику вами. Щохвилини у світі продають тисячі пластикових одноразових пляшок, але натомість ви можете використовувати одну – і зрештою так збережете не тільки довкілля, але і вміст свого гаманця.

А якщо ви полюбляєте брати каву у закладах, можете призвичаїтися носити з собою багаторазову термочашку.

Багаторазові торбинки

Ось їх тримати при собі варто постійно! В магазині ви можете складати у них фрукти та овочі, а також і деякі інші продукти – замість того, щоб купувати пластикові пакети. За даними Програми ООН з навколишнього середовища, кожної хвилини люди використовують понад мільйон одноразових поліетиленових пакетів.



Шопери допоможуть зменшити використання пластику / Фото Pexels

Багаторазові контейнери

Це буде не тільки здоровіше для природи, але і зекономить вам чимало грошей. Якщо ви часто носите із собою обіди – наприклад, на роботу чи в поїздки, контейнери багаторазового використання – це те, що точно має у вас бути!

Природні тканини

Під час покупки одягу звертайте увагу на матеріал, із якого він виготовлений – і намагайтеся скоротити кількість речей із синтетичної тканини. Вони також можуть виділяти непомітні частинки мікропластику, а він може опинитися зрештою не тільки у річках та океанах, але і у ваших легенях. Виділяють мікропластик навіть синтетичні килими та пледи.

Пакування без пластику

За можливості, намагайтеся обирати таке пакування, де не будуть використовуватися пластикові матеріали. Також не викидайте пластик, а намагайтеся здавати його на переробку.

Зважайте на те, що навіть біорозкладний пластик не розкладається повністю.

Ось ще кілька ідей, якими ви можете скористатися: