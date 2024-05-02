Оказывается, продолжительность "жизни", то есть использования одноразовых пластиковых предметов, составляет примерно 12 – 15 минут. Вот только после того, как вы выбросите пластиковый стаканчик, он будет разлагаться от 400 до 1000 лет.

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Как потребители мы можем влиять на производителей, инвестируя свои деньги в другие товары, которые содержат меньше пластика или не содержат его вообще. Поэтому с небольшими улучшениями ежедневно вы можете действительно способствовать защите природы.

Зубная нить

Зубная нить – это очень важная часть гигиены ротовой полости, но попробуйте начать подбирать такую, что изготавливается из натуральных волокон, покрытых пчелиным воском. Зато обычные зубные нити, которые можно найти в большинстве магазинов, делают из нейлона или тефлона – того же материала, что и антипригарные сковородки.

Антипригарные сковородки

Да, их также лучше избегать – тех, которые имеют тефлоновое покрытие. Этот материал со временем разлагается на микропластик – очень маленькие частицы, которые размером не превышают 5 миллиметров.

И вы не просто употребляете их с пищей, но и также впоследствии сливаете их во время мытья в наши водоемы и океаны. А потом мы же будем потреблять рыбу, которая питалась микропластиком.

Антипригарное покрытие содержит пластик
Сковородки с антипригарным покрытием могут вредить окружающей среде / Фото Pexels

Средства для волос

И в этой сфере жизни можно внести некоторые изменения. Старайтесь найти такие средства, которые в составе не содержат силиконов и нефтепродуктов. Прежде всего, они не будут полезными для ваших волос, а во-вторых – они вредят окружающей среде.

А еще лучший способ помочь природе – избегать мусора. Вы можете попробовать использование природного мыла-шампуня вместо того, что заливают в пластиковую упаковку. Также увлажняйте волосы природными растительными маслами.

Уход за кожей

Избавиться от микропластика стоит и в таких продуктах. Например, вы можете читать состав и покупать средства, в которых нет искусственных скрабовых микрочастиц. А некоторые продукты содержат не хуже природные компоненты – например, морскую соль, измельченные абрикосовые косточки или кокосовую стружку.

Пластик может быть в средствах для кожи
Некоторые средства для кожи содержат микропластик / Фото Pexels

Полотенца

Для защиты окружающей среды вы также можете использовать хлопковые полотенца и не ватные диски, а многоразовые, которые изготавливают из конопляного материала или органического хлопка.

Рыбалка

Многие любят рыбалку, но даже не представляют, как сильно может повредить окружающей среде обычная невнимательность. После того, как вы закончите с рыбалкой, убедитесь, что вы забрали с собой все свое снаряжение – и особенно проверьте, не забыли ли где-то леску.

Дрифтерные сети, нейлоновая леска и крючки могут продолжать плыть по течению, останавливать и запутывать рыб и птиц. Масштабы этого явления поражают – 46% Большого тихоокеанского мусорного пятна, то есть скопление мусора, что по размеру превосходит штат Техас, состоит из рыболовных сетей.

Шарики

Да, шарики на праздниках могут добавить приятной атмосферы, но это – использование пластика. Кроме того, после того, как вы их выпускаете в воздух, они могут залететь в воду, или же остатками шариков могут подавиться или задушиться животные или птицы.

Воздушные шарики вредят окружающей среде
Шарики очень вредны для окружающей среды / Фото Pexels

Многоразовая бутылка для воды

Одна эта покупка может существенно сократить использование пластика вами. Ежеминутно в мире продают тысячи пластиковых одноразовых бутылок, но вместо этого вы можете использовать одну – и в конце концов так сохраните не только окружающую среду, но и содержимое своего кошелька.

А если вы любите брать кофе в заведениях, можете привыкнуть носить с собой многоразовую термочашку.

Многоразовые сумки

Вот их держать при себе стоит постоянно! В магазине вы можете складывать в них фрукты и овощи, а также и некоторые другие продукты – вместо того, чтобы покупать пластиковые пакеты. По данным Программы ООН по окружающей среде, каждую минуту люди используют более миллиона одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Шоперы могут быть очень полезными
Шоперы помогут уменьшить использование пластика / Фото Pexels

Многоразовые контейнеры многократные контейнеры

Это будет не только здоровее для природы, но и сэкономит вам немало денег. Если вы часто носите с собой обеды – например, на работу или в поездки, контейнеры многоразового использования – это то, что точно должно у вас быть!

Природные ткани

При покупке одежды обращайте внимание на материал, из которого он изготовлен – и старайтесь сократить количество вещей из синтетической ткани. Они также могут выделять незаметные частицы микропластика, а он может оказаться в конце концов не только в реках и океанах, но и в ваших легких. Выделяют микропластик даже синтетические ковры и пледы.

Упаковка без пластика

По возможности, старайтесь выбирать такую упаковку, где не будут использоваться пластиковые материалы. Также не выбрасывайте пластик, а старайтесь сдавать его на переработку.

Учитывайте то, что даже биоразлагаемый пластик не разлагается полностью.

Вот еще несколько идей, которыми вы можете воспользоваться:

  • используйте бамбуковую зубную щетку с натуральными щетинками;
  • откажитесь от пластиковых бритв;
  • используйте меньше блеска для губ.