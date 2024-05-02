Оказывается, продолжительность "жизни", то есть использования одноразовых пластиковых предметов, составляет примерно 12 – 15 минут. Вот только после того, как вы выбросите пластиковый стаканчик, он будет разлагаться от 400 до 1000 лет.

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Как потребители мы можем влиять на производителей, инвестируя свои деньги в другие товары, которые содержат меньше пластика или не содержат его вообще. Поэтому с небольшими улучшениями ежедневно вы можете действительно способствовать защите природы.

Зубная нить

Зубная нить – это очень важная часть гигиены ротовой полости, но попробуйте начать подбирать такую, что изготавливается из натуральных волокон, покрытых пчелиным воском. Зато обычные зубные нити, которые можно найти в большинстве магазинов, делают из нейлона или тефлона – того же материала, что и антипригарные сковородки.

Антипригарные сковородки

Да, их также лучше избегать – тех, которые имеют тефлоновое покрытие. Этот материал со временем разлагается на микропластик – очень маленькие частицы, которые размером не превышают 5 миллиметров.

И вы не просто употребляете их с пищей, но и также впоследствии сливаете их во время мытья в наши водоемы и океаны. А потом мы же будем потреблять рыбу, которая питалась микропластиком.



Сковородки с антипригарным покрытием могут вредить окружающей среде / Фото Pexels

Средства для волос

И в этой сфере жизни можно внести некоторые изменения. Старайтесь найти такие средства, которые в составе не содержат силиконов и нефтепродуктов. Прежде всего, они не будут полезными для ваших волос, а во-вторых – они вредят окружающей среде.

А еще лучший способ помочь природе – избегать мусора. Вы можете попробовать использование природного мыла-шампуня вместо того, что заливают в пластиковую упаковку. Также увлажняйте волосы природными растительными маслами.

Интересно! Учитывайте то, что 80% промышленных и сточных вод по всему миру сливают в реки без всякой очистки – поэтому впоследствии эта грязная, загрязненная пластиком вода может вернуться к вам.

Уход за кожей

Избавиться от микропластика стоит и в таких продуктах. Например, вы можете читать состав и покупать средства, в которых нет искусственных скрабовых микрочастиц. А некоторые продукты содержат не хуже природные компоненты – например, морскую соль, измельченные абрикосовые косточки или кокосовую стружку.



Некоторые средства для кожи содержат микропластик / Фото Pexels

Полотенца

Для защиты окружающей среды вы также можете использовать хлопковые полотенца и не ватные диски, а многоразовые, которые изготавливают из конопляного материала или органического хлопка.

Рыбалка

Многие любят рыбалку, но даже не представляют, как сильно может повредить окружающей среде обычная невнимательность. После того, как вы закончите с рыбалкой, убедитесь, что вы забрали с собой все свое снаряжение – и особенно проверьте, не забыли ли где-то леску.

Дрифтерные сети, нейлоновая леска и крючки могут продолжать плыть по течению, останавливать и запутывать рыб и птиц. Масштабы этого явления поражают – 46% Большого тихоокеанского мусорного пятна, то есть скопление мусора, что по размеру превосходит штат Техас, состоит из рыболовных сетей.

Шарики

Да, шарики на праздниках могут добавить приятной атмосферы, но это – использование пластика. Кроме того, после того, как вы их выпускаете в воздух, они могут залететь в воду, или же остатками шариков могут подавиться или задушиться животные или птицы.



Шарики очень вредны для окружающей среды / Фото Pexels

Многоразовая бутылка для воды

Одна эта покупка может существенно сократить использование пластика вами. Ежеминутно в мире продают тысячи пластиковых одноразовых бутылок, но вместо этого вы можете использовать одну – и в конце концов так сохраните не только окружающую среду, но и содержимое своего кошелька.

А если вы любите брать кофе в заведениях, можете привыкнуть носить с собой многоразовую термочашку.

Многоразовые сумки

Вот их держать при себе стоит постоянно! В магазине вы можете складывать в них фрукты и овощи, а также и некоторые другие продукты – вместо того, чтобы покупать пластиковые пакеты. По данным Программы ООН по окружающей среде, каждую минуту люди используют более миллиона одноразовых полиэтиленовых пакетов.



Шоперы помогут уменьшить использование пластика / Фото Pexels

Многоразовые контейнеры многократные контейнеры

Это будет не только здоровее для природы, но и сэкономит вам немало денег. Если вы часто носите с собой обеды – например, на работу или в поездки, контейнеры многоразового использования – это то, что точно должно у вас быть!

Природные ткани

При покупке одежды обращайте внимание на материал, из которого он изготовлен – и старайтесь сократить количество вещей из синтетической ткани. Они также могут выделять незаметные частицы микропластика, а он может оказаться в конце концов не только в реках и океанах, но и в ваших легких. Выделяют микропластик даже синтетические ковры и пледы.

Упаковка без пластика

По возможности, старайтесь выбирать такую упаковку, где не будут использоваться пластиковые материалы. Также не выбрасывайте пластик, а старайтесь сдавать его на переработку.

Учитывайте то, что даже биоразлагаемый пластик не разлагается полностью.

Вот еще несколько идей, которыми вы можете воспользоваться: