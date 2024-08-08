Ягоди залишаться цілими: ось як обережно видалити кісточки з вишень

Чимало людей хочуть влітку поласувати сезонними ягодами, а також заготувати їх на зиму та холодний сезон. Втім, для цього потрібно перелущити дуже багато ягід, а це буває непросто.

Для того, щоб приготувати варення з вишень чи черешень, перед цим вам потрібно очистити дуже багато продуктів від кісточок. А під час цього процесу багато ягід може зіпсуватися.

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Як почистити вишні від кісточок

Для видалення кісточок з вишень та черешень вам знадобиться набір звичайних речей з кухні – тарілка, коктейльна трубочка та лійка для пляшки.

Тарілку поставте на стіл, а зверху на неї покладіть лійку для переливання рідин так, щоб вузька частина була спрямована вгору. На неї ви маєте покласти вишню чи черешню. Трубочку вставляєте в неї з боку ніжки та просто видавлюєте кісточку у лійку.

Так вишня залишиться практично цілою, і підійде і для заготовок на зиму, і для приготування різних десертів, і для того, щоб поласувати нею одразу ж. Та, на жаль, цей метод також має і невеликий недолік: дуже швидко соломинка почне гнутися, і працювати нею тоді буде вже не дуже зручно. Та в такому випадку ви можете замінити її на дерев'яну шпажку чи навіть звичайний олівець.



Вишню можна легко почистити від кісточок / Фото Pexels

А що ж зробити з купою вишні, яку вам вдалося швидко почистити від кісточок? Закрутити в банки з варенням – це поширений, але складний і часозатратний варіант. Натомість ви можете заморозити вишню й так зберегти у ягодах всі важливі вітаміни.

Перед замороженням їх потрібно помити та скласти у звичайні пакети зі щільною застібкою, або ж у пластикові контейнери. Головне – щоб ягоди були добре зав'язані та упаковані. Ще потрібно для того, щоб вони не ввібрали багато сторонніх запахів у морозилці.

Також радять заморожувати вишню невеликими порціями – до 500 грамів. І зважайте на те, що після розмороження заморозити ягоди знову буде вже неможливо.