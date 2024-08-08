Гортензії – це улюблені рослини дуже багатьох садівників. Деякі полюбляють білі квіти, інші – блакитні чи рожеві. На щастя, існує величезна кількість видів гортензії з різним кольором та розміром. Але все це не має значення, якщо гортензії не цвітуть.

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Що робити, аби гортензії цвіли

Перед тим, як купувати гортензію, вам потрібно поцікавитися, чи буде конкретно ця рослина рости у вашій кліматичній зоні. Зважайте на те, що деякі гортензії цвітуть на новій деревині, а інші – на старій, і якщо на вашій рослині немає цвіту – перевірте її сорт.

Гортензії, які можуть цвісти на свіжовирощених гілках, зазвичай не створюють садівникам багато проблем зі цвітінням. Та є гортензії, які мають тенденцію відмирати в основі землі, якщо зими холодні. І якщо усі старі гілки такої рослини замерзнуть, кущ наступного року просто не зацвіте.

А все через те, що він буде надто зайнятий тим, що буде відрощувати нові гілки. І в такого типу гортензії квітки не будуть утворюватися на пагонах, які щойно виросли, а тільки на старих стеблах – аж через рік.

Та у вас може виникнути питання – як уникнути цієї проблеми? Що ж, є кілька кроків, які врятують цвітіння куща.



Гортензія може гарно цвісти / Фото Pexels

Укутайте гортензію на зиму

Якщо ви вирощуєте гортензію, яка цвіте тільки на старих пагонах, тоді вам перш за все потрібно постаратися з тим, аби захистити її від морозу та низьких зимових температур. Для цього восени потрібно придбати спеціальний мішок чи агроволокно та укутати у нього гортензію на зиму.

Мульча також може бути дуже корисною, адже захистить рослину від перемерзання – особливо, якщо біля куща насипати невелику купку з неї.

Не перестарайтеся з обрізанням

Коли гортензія не цвіте, ще однією причиною цього може бути те, що ви обрізали її торік надто сильно. Часто гортензії не дають квітів через те, що їх обрізають на початку літа та наприкінці зими.

Обрізати гортензію натомість потрібно тільки навесні, коли вже видно, які гілки точно не дадуть пагонів.

Додайте фосфор

І, зрештою, якщо гортензії не цвітуть, хоча для цього немає жодних причин з перерахованих вище, проблема може полягати саме у ґрунті. В такому випадку потрібно тільки підживити землю фосфором, і досить швидко ви помітите результат.