Гортензии – это любимые растения очень многих садоводов. Некоторые любят белые цветы, другие – голубые или розовые. К счастью, существует огромное количество видов гортензии с разным цветом и размером. Но все это не имеет значения, если гортензии не цветут.

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Что делать, чтобы гортензии цвели

Перед тем, как покупать гортензию, вам нужно поинтересоваться, будет ли конкретно это растение расти в вашей климатической зоне. Учитывайте то, что некоторые гортензии цветут на новой древесине, а другие – на старой, и если на вашем растении нет цвета – проверьте ее сорт.

Гортензии, которые могут цвести на свежевыращенных ветвях, обычно не создают садоводам много проблем с цветением. Но есть гортензии, которые имеют тенденцию отмирать у основания земли, если зимы холодные. И если все старые ветви такого растения замерзнут, куст в следующем году просто не зацветет.

А все потому, что он будет слишком занят тем, что будет отращивать новые ветви. И у такого типа гортензии цветки не будут образовываться на побегах, которые только что выросли, а только на старых стеблях – только через год.

Но у вас может возникнуть вопрос – как избежать этой проблемы? Что ж, есть несколько шагов, которые спасут цветения куста.



Гортензия может хорошо цвести / Фото Pexels

Укутайте гортензию на зиму

Если вы выращиваете гортензию, которая цветет только на старых побегах, тогда вам прежде всего нужно постараться с тем, чтобы защитить ее от мороза и низких зимних температур. Для этого осенью нужно приобрести специальный мешок или агроволокно и укутать в него гортензию на зиму.

Мульча также может быть очень полезной, ведь защитит растение от перемерзания – особенно, если у куста насыпать небольшую кучку из нее.

Не переусердствуйте с обрезкой

Когда гортензия не цветет, еще одной причиной этого может быть то, что вы обрезали ее в прошлом году слишком сильно. Часто гортензии не дают цветов из-за того, что их обрезают в начале лета и в конце зимы.

Обрезать гортензию взамен нужно только весной, когда уже видно, какие ветви точно не дадут побегов.

Добавьте фосфор

И, конце концов, если гортензии не цветут, хотя для этого нет никаких причин из перечисленных выше, проблема может заключаться именно в почве. В таком случае нужно только подкормить землю фосфором, и довольно быстро вы заметите результат.