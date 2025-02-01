Дім можна прибрати лише за один день: погодинний графік від А до Я

Прибрати увесь дім за один день для декого – складне завдання, оскільки вимагає ретельного зосередження. Однак погодьтеся, краще прибрати оселю за день, аніж виділяти щодня по кілька годин й скасовувати поточні вирішення справ.

Ретельне прибирання кожної кімнати справді може забрати чимало часу, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт. Щоб впоратися з кількома приміщеннями, потрібно лише один день. Від процесу ви будете набагато більше задоволеніші, оскільки вам не доведеться більше розтягувати процес на кілька днів, чи навіть цілий тиждень.

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Головне, що потрібно зробити – це правильно спланувати дії й дотримуватися розкладу.

Початок прибирання

Перед початком прибирання, організуйте простір – позбавтеся від зайвих речей та впорядкуйте те, що залишаєте. Це значно спростить процес прибирання. Щоб потім не витрачати часу на пошуки, зберіть всі необхідні засоби для чищення заздалегідь.

Засіб для чищення;

Харчова сода;

Пральний порошок;

Очищувач скла;

Спирт;

Засіб для чищення стільниць;

Вода;

Оцет;

Щітка з м’якою щетиною;

Гумові рукавички;

Швабра;

Відро;

Пилосос;

Мітла;

Серветки з мікрофібри.

Прибирання рекомендовано робити зверху до низу, тобто починати з верхніх поверхів та переходити до нижніх. Такий підхід запобігатиме осідання пилу на очищених ділянках.

Розклад прибирання

09:00 – ванна кімната

Заберіть всі туалетні приналежності й декор, щоб очистити робоче місце. Килимки, а потім окремо рушники для рук та шторку для душу киньте в прання.

Розчином з води та оцту протріть освітлювальні прилади від пилу. Раковину, ванну та унітаз очистіть універсальним засобом за допомогою щітки з м’якою щетиною й промийте гарячою водою.

Далі засобом для скла почистіть дзеркала, помийте підлогу, попилососьте, а після того, як висушаться килимки, рушники та шторка – покладіть все та повісьте на свої місця.



Ванну кімнату можна швидко прибрати / Фото Pexels

10:00 – спальня

З верхівок дверних рам, вікон та стельових вентиляторів витріть пилюку. Комод й тумбочки протріть поліроллю. Постільну білизну замініть на нову, а перед цим посипте матрац харчовою содою й пропилососьте.

Вікна та дзеркала витріть засобом для скла, пропилососьте й помийте підлогу. Протріть плінтуси й дверні ручки. Окремо приділіть увагу сходам та коридору.

12:00 – кухня

Кухонні рушники киньте прати, а на їхнє місце покладіть нові. Спорожніть шафи та ящики й протріть їх від бруду. Усі ящики й стільниці витирайте рухаючись зверху до низу.

Далі очистіть внутрішню та зовнішню частину техніки: плиту, духовку, мікрохвильовку та холодильник.

Щоб освіжити посудомийну машину, запустіть її порожньою з харчовою содою. Раковину почистіть гарячою водою з содою. Підлогу пропилососьте й помийте.

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15:00 – вітальня

З меблів, декору, дверних рам та стельових вентиляторів видаліть пилюку. Протріть вікна, дзеркала та електроніку мікрофіброю. Зробіть порядок в шафах й акуратно все поскладайте. Тоді пропилососьте й вимийте підлогу. За потреби, киньте в прання тюль та штори.

Наприкінці прибирання винесіть сміття, очистіть пилосос й поскладайте все на свої місця. Якщо дотримуватися цих правил, то увесь дім можна легко прибрати за день.