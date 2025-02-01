Дом можно убрать всего за один день: почасовой график от А до Я

Убрать весь дом за один день для некоторых – сложная задача, поскольку требует тщательного сосредоточения. Однако согласитесь, лучше убрать дом за день, чем выделять ежедневно по несколько часов и отменять текущие решения дел.

Тщательная уборка каждой комнаты действительно может отнять немало времени, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт. Чтобы справиться с несколькими помещениями, нужно лишь один день. От процесса вы будете гораздо более довольны, поскольку вам не придется больше растягивать процесс на несколько дней, или даже целую неделю.

Обратите внимание Эти 7 невероятных вещей можно очистить обычной зубной пастой: стоит знать

Главное, что нужно сделать – это правильно спланировать действия и придерживаться расписания.

Начало уборки

Перед началом уборки, организуйте пространство – избавьтесь от лишних вещей и упорядочьте то, что оставляете. Это значительно упростит процесс уборки. Чтобы потом не тратить времени на поиски, соберите все необходимые средства для чистки заранее.

Средство для чистки;

Пищевая сода;

Стиральный порошок;

Очиститель стекла;

Спирт;

Средство для чистки столешниц;

Вода;

Уксус;

Щетка с мягкой щетиной;

Резиновые перчатки;

Швабра;

Ведро;

Пылесос;

Метла;

Салфетки из микрофибры.

Уборку рекомендуется делать сверху вниз, то есть начинать с верхних этажей и переходить к нижним. Такой подход предотвратит оседание пыли на очищенных участках.

Расписание уборки

09:00 – ванная комната

Уберите все туалетные принадлежности и декор, чтобы очистить рабочее место. Коврики, а затем отдельно полотенца для рук и шторку для душа бросьте в стирку.

Раствором из воды и уксуса протрите осветительные приборы от пыли. Раковину, ванну и унитаз очистите универсальным средством с помощью щетки с мягкой щетиной и промойте горячей водой.

Далее средством для стекол почистите зеркала, помойте пол, попылесосьте, а после того, как высушатся коврики, полотенца и шторка – положите все и повесьте на свои места.



Ванную комнату можно быстро убрать / Фото Pexels

10:00 – спальня

С верхушек дверных рам, окон и потолочных вентиляторов вытрите пыль. Комод и тумбочки протрите полиролью. Постельное белье замените на новое, а перед этим посыпьте матрас пищевой содой и пропылесосьте.

Окна и зеркала вытрите средством для стекол, пропылесосьте и помойте пол. Протрите плинтусы и дверные ручки. Отдельно уделите внимание лестнице и коридору.

12:00 – кухня

Кухонные полотенца бросьте стирать, а на их место положите новые. Опорожните шкафы и ящики и протрите их от грязи. Все ящики и столешницы вытирайте двигаясь сверху вниз.

Далее очистите внутреннюю и внешнюю часть техники: плиту, духовку, микроволновку и холодильник.

Чтобы освежить посудомоечную машину, запустите ее пустой с пищевой содой. Раковину почистите горячей водой с содой. Пол пропылесосьте и помойте.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

15:00 – гостиная

С мебели, декора, дверных рам и потолочных вентиляторов удалите пыль. Протрите окна, зеркала и электронику микрофиброй. Сделайте порядок в шкафах и аккуратно все сложите. Затем пропылесосьте и вымойте пол. При необходимости, бросьте в стирку тюль и шторы.

В конце уборки вынесите мусор, очистите пылесос и сложите все на свои места. Если придерживаться этих правил, то весь дом можно легко убрать за день.