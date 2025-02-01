Используя зубную пасту для чистки, вы можете не просто сэкономить на средствах для мытья, но и избавиться от нескольких неприятных пятен, которые не получается вывести другими способами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Белые кроссовки

Вернуть блеск своей любимой паре белых кроссовок можно очень легко – и все благодаря небольшому количеству зубной пасты, что может удалить грязь, однако не повредить материал. Нанести зубную пасту нужно на пятна на кроссовках и круговыми движениями почистите их зубной щеткой, сосредотачиваясь на пятнах и потертостях.

Серебряные украшения

Если у вас есть много серебра, что уже нуждается в чистке, использовать зубную пасту для этого будет самым простым и эффективным вариантом. Всего небольшое количество зубной пасты поможет убрать все позеленение и грязь. После чистки нужно промыть украшения или другие серебряные предметы водой.

Смесители и раковины

Раковину можно почистить зубной пастой – даже если может показаться, что обычно именно она и оставляет пятна на раковине в ванной. Отполировать поверхности можно с помощью старой зубной щетки или чистой салфеткой из микрофибры.

Пятна от карандаша

Если у вас есть дети, и они разрисовали стены карандашами, мириться с этими пятнами не нужно. Вместо этого вы можете воспользоваться зубной пастой и с ее помощью очистить стены или другие поверхности, пострадавшие от карандашей.



Пятна от карандаша можно убрать пастой / Фото Pexels

Пятна от кофе

Если на ваших чашках для кофе остаются стойкие темные пятна, которые не вымываются даже с моющим средством, попробуйте зубную пасту. Мягкий абразив этого средства может сотворить чудеса даже с довольно стойкими пятнами. На кружки нужно нанести совсем небольшое количество, а потом потереть и смыть.

Потертости на полу

Отшлифовать следы потертостей на плитке или ламинате может показаться непростой задачей, но и здесь прекрасно справится продукт из вашей ванной комнаты. Просто потрите след зубной пастой с помощью влажной тряпки. После этого воспользуйтесь чистой влажной тканью.

Следы на коже

Кожа – это материал, что может протираться, но замаскировать эти следы легко поможет зубная паста. Вы можете использовать ее на кожаной мебели, одежде и обуви – просто смочите небольшое количество пасты и нанесите ее на потертости. Втирайте ее мягкой тканью, а потом протрите влажной салфеткой.