Запах парфумів зникне з одягу за мить: перевірений спосіб

Деякі запахи можуть бути настільки сильними та насиченими, що залишаються на одязі навіть за дні після використання. Але цей запах можна прибрати кілька простими способами.

Якщо ви відчуваєте, що навіть після прання ваші речі зберігають на собі сильний запах парфумів, не варто засмучуватися, повідомляє 24 Канал. З використанням кількох простих натуральних засобів аромату можна швидко позбутися.

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Як вивести з одягу запах парфумів

Перший спосіб досить простий – відро чи таз потрібно наповнити прохолодною водою, а в окремій місткості літр гарячої води змішати зі склянкою харчової соди. Розмішайте розчин, а тоді влийте його у таз.

Одяг потрібно залишити у такій суміші на 3 – 4 години, а після цього просто випрати у машинці, як зазвичай. Запах парфумів після цього має зникнути безслідно.

Але якщо немає часу на повноцінне прання, можна скористатися розчином оцту. Його потрібно розвести з водою у рівних кількостях, нанести на чисту ганчірку та потерти нею забруднене місце. Так аромат духів стане менш інтенсивним, адже оцет – це природний знищувач запахів. До речі, цей метод може впоратися не тільки із запахом парфумів, але й видалити жирні та маслянисті плями практично на будь-якій поверхні.



Запах парфумів можна легко видалити / Фото Pexels

Також ви можете просто присипати місце, що сильно пахне, харчовою содою – зазвичай нею потрібно присипати горло сорочки чи блузки, адже саме там сконцентровано найбільше запаху.

Почекайте всього 10 хвилин, а після цього зберіть усю соду вологою ганчіркою. Сода може легко прибрати запах парфумів. До речі, метод буде корисним і у випадку, якщо потрібно швидко позбутися запаху поту на речах – сода є природним абсорбентом, що може позбавити ваш одяг неприємних запахів.

Так само можна використати і мелену каву – продукт може ефективно ввібрати у себе запахи та замаскувати їх.

Що робити, якщо парфуми розлилися на килим?

Перше правило, яке точно варто запам'ятати – не тріть парфум по ворсу. Натомість намагайтеся зібрати якомога більше вологи, промокнувши килим чистою тканиною. З пульверизатора обробіть усе розчином оцту та залиште на пів години. Після цього килим потрібно протерти вологим рушником.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Як позбутися інших сильних запахів?

Окрім парфумів, є ще кілька ароматів, які можуть викликати дискомфорт – і деякі з них складно прибрати навіть пранням.