Запах духов исчезнет с одежды за мгновение: проверенный способ

Некоторые запахи могут быть настолько сильными и насыщенными, что остаются на одежде даже через дни после использования. Но этот запах можно убрать несколько простыми способами.

Если вы чувствуете, что даже после стирки ваши вещи сохраняют на себе сильный запах духов, не стоит расстраиваться, сообщает 24 Канал. С использованием нескольких простых натуральных средств от аромата можно быстро избавиться.

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Как вывести с одежды запах духов

Первый способ достаточно прост – ведро или таз нужно наполнить прохладной водой, а в отдельной емкости литр горячей воды смешать со стаканом пищевой соды. Размешайте раствор, а потом влейте его в таз.

Одежду нужно оставить в такой смеси на 3 – 4 часа, а после этого просто постирать в машинке, как обычно. Запах духов после этого должен исчезнуть бесследно.

Но если нет времени на полноценную стирку, можно воспользоваться раствором уксуса. Его нужно развести с водой в равных количествах, нанести на чистую тряпку и потереть ею загрязненное место. Так аромат духов станет менее интенсивным, ведь уксус – это природный уничтожитель запахов. Кстати, этот метод может справиться не только с запахом духов, но и удалить жирные и маслянистые пятна практически на любой поверхности.



Запах духов можно легко удалить / Фото Pexels

Также вы можете просто присыпать место, что сильно пахнет, пищевой содой – обычно ею нужно присыпать горло рубашки или блузки, ведь именно там сконцентрировано больше всего запаха.

Подождите всего 10 минут, а после этого соберите всю соду влажной тряпкой. Сода может легко убрать запах духов. Кстати, метод будет полезным и в случае, если нужно быстро избавиться от запаха пота на вещах – сода является естественным абсорбентом, что может лишить вашу одежду неприятных запахов.

Так же можно использовать и молотый кофе – продукт может эффективно впитать в себя запахи и замаскировать их.

Что делать, если духи разлились на ковер?

Первое правило, которое точно стоит запомнить – не трите парфюм по ворсу. Вместо этого старайтесь собрать как можно больше влаги, промокнув ковер чистой тканью. Из пульверизатора обработайте все раствором уксуса и оставьте на полчаса. После этого ковер нужно протереть влажным полотенцем.

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Как избавиться от других сильных запахов?

Кроме духов, есть еще несколько ароматов, которые могут вызвать дискомфорт – и некоторые из них сложно убрать даже стиркой.