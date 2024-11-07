Як прибрати у кімнаті за 10 хвилин: лайфхак на всі випадки життя

Щоденне прибирання не обов’язково має забирати багато часу. Є простий спосіб, який допоможе впоратися з домашніми справами всього за 10 хвилин. Якщо ввести цей лайфхак у звичку, то в оселі завжди буде чисто та прибрано.

Щоб прибирання не було нескінченним процесом, треба знати секрет, який допоможе за короткий час зробити дім таким, наче ви його ретельно прибирали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як прибрати кімнату за 10 хвилин

Наше прибирання може затягуватися через відволікання на соцмережі чи лінь, коли знаємо, що безлад є в кожній кімнаті. Простий лайфхак допоможе скоротити час на домашні справи. Треба всього лише встановити таймер на 10 хвилин і зосередитися на найнеобхіднішому.

Такий підхід робить прибирання менш стресовим і легшим для виконання. Деякі господині зазначають, що цей час вони знаходять час швидко навести лад навіть у важкодоступних місцях – наприклад, зібрати речі, протерти раковину або запустити посудомийну машину.



Лайфхак для швидкого прибирання / Фото Pexels

Ідея полягає в тому, щоб працювати виключно над прибиранням й ні на що не відволікатися аж до сигналу таймера. За цей час можна виконати кілька простих завдань: зібрати речі, витерти пил або швидко помити ванну. Більш складні завдання, як миття підлоги, можна залишити на вихідні.

Щоб лайфхак працював, важливо виділяти 10 хвилин на день, налаштувавши графік під свій розклад. Зробіть своєю звичкою прибирати кожного ранку чи вечора.

На вихідних цей час може бути збільшеним. У суботу можна прибирати 15 чи 20 хвилин. Якщо потрібно прибрати кілька кімнат, то після 10 хвилин можна робити перерви, щоб відпочити й відновити сили.

Якщо дотримуватися цього методу, то вже за тривалий час ви зможете виробити чудову звичку, яка призведе до того, що ваш дім завжди буде охайним та чистим.