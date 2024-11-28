Волосся почне рости, як на дріжджах: дотримуйтеся всього 5 правил

На жаль, не існує тільки одного простого трюку, який дозволить дуже швидко відростити довге та густе волосся. Втім, деякі поради все ж можуть виявитися досить корисними.

Чимало людей прагнуть відростити довге волосся, але іноді просто чекати, поки це станеться – недостатньо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue. Потрібно спробувати ще кілька неважких кроків.

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Підстригайтеся

Так, на перший погляд ця порада може видатися контрпродуктивною, але насправді це допомагає. Підстригатися варто кожні два – три місяці, аби підтримувати волосся здоровим та видаляти посічені кінчики.

Якщо ж з ними нічого не робити, це призведе до того, що волосся буде ламатися все вище та вище по довжині пасм.

Підберіть правильний шампунь

Чимало людей недооцінюють силу вдало підібраного шампуню. він має підходити до типу шкіри та стану волосся, адже агресивний склад може позбавити волосся вологи та призвести до його пошкодження, а надто делікатний призведе до накопичення жиру та залишків косметичних засобів.

Дуже часто це призводить до подразнення шкіри голови, закорковування волосяних фолікулів та сповільнення росту волосся. Тож якщо ви не знаєте, який шампунь підходить саме вам, тоді варто проконсультуватися з трихологом.



Шампунь дуже важливий для росту волосся / Фото Pexels

Використовуйте масажери та пілінги

Ми приділяємо досить багато уваги шкірі на лиці, але чимало людей забувають, що шкіра голови також заслуговує на відповідний догляд. Якщо шкіра зволожена, здорова та чиста, вона матиме кращий кровообіг та буде доносити більше поживних речовин до волосяних фолікулів.

Підживлюйте волосяні цибулини

Скраби та масажні щітки – це далеко не єдиний спосіб прискорити ріст волосся. Сироватки для шкіри голови також можуть чудово стимулювати кровообіг, а також вони зміцнюють волосяні цибулини та підживлюють пасма.

В сироватках варто шукати такі інгредієнти, як міноксидил, олію розмарину та біотин.

Придбайте шовкові наволочки

Шовкова наволочка може стати справжньою знахідкою для людей, які прагнуть відростити довге та красиве волосся. Ця ковзка та делікатна тканина зовсім не натиратиме волосся, як це робить бавовна та льон, а також сприятиме здоров'ю шкіри голови, буде покращувати потік повітря навколо та зберігатиме природний блиск волосся.