Висохнуть за лічені дні: зробіть це з вологими дровами

Заготівля дров – це непростий процес, який має певну кількість нюансів, про які знають не всі. Зокрема, яка можна висушити відсирілі дрова.

З настанням холодів кожному господарю дачної ділянки доводиться хоч раз замислюватися про те, як швидко висушити дрова, повідомляє 24 Канал. Зазвичай дощова погода не сприяє швидкому висиханню, а мокра деревина горить погано та багато димить.

Цікаво Чому не можна дарувати рушники: цієї відповіді ви не очікували

Як швидко висушити дрова?

Перше, що потрібно зробити, аби висушити дрова – це розпиляти та розколоти деревину та смужки шириною 15 сантиметрів і довжиною не більше, ніж 40 – 45 сантиметрів. Після цього з них потрібно сформувати стос під навісом та вкрити брезентом.

Якщо ж на вулиці погода волога та дощова, краще сушити дрова в домі біля грубки. Але як зрозуміти, що дерево вже просохло? Добре висушене поліно видаватиме глухий звук при ударі об інше. Окрім того, на ньому почнуть утворюватися великі тріщини. У домі процес значно прискориться. Також для цього дрова потрібно скласти правильно: чергуючи їх уздовж та впоперек.



Дрова потрібно сушити правильно / Фото Pexels

Втім, будьте уважні, адже складати дрова надто близько до печі не можна: вони можуть спалахнути. Красти їх прямо на землю також не варто – нижні ряди через це можуть запліснявіти й згнити. Для того, аби уникнути цього, варто укладати їх на підстил: він вбереже не тільки від вологи, але й від комах.

Зважайте на те, що найшвидше сохнуть береза та осика, а ось щільна деревина, як-от дуб чи хвойні породи, сушитиметься набагато довше. А ось деякі породи, наприклад, ясен та акація, від природи досить сухі, близько 35%. Тож навіть свіжозрубане дерево буде не дуже складно розпалити.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Зважайте, що літні дрова, насичені соком, будуть сохнути на кілька тижнів довше, аніж зимові. Найнижча природна вологість у тих дерев, що заготовлені пізньої осені, коли листя вже немає, але ще не почалася вогкість. І в цей час їх також і найпростіше рубати.