Одяг можна висушити дуже швидко: прості лайфхаки

Певно, хоч раз у житті у вас траплялася ситуація, коли якусь річ потрібно було дуже терміново випрати і висушити. Та зробити це не так просто, якщо не знати кількох трюків.

Швидке сушіння одягу – це іноді необхідність, та досягти миттєвого результату не дуже просто, особливо у холодну погоду. Та все ж є методи і трюки, які точно вам допоможуть.

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Швидке сушіння у пральній машинці

Найпростіший і, певно, найпростіший спосіб висушити одяг – це за допомогою пральної машинки. Якщо у вашій є режим сушіння, тоді вам точно варто ним скористатися. Та зважайте на тип вашої тканини тоді, коли ви обираєте температуру та режим сушіння.

Та, на жаль, не у всіх машинках є такі машини, тож вам, можливо, доведеться скористатися іншими методами.

Природний спосіб

Якщо у вас є ще трохи часу у запасі, ви можете просто вивісити речі на вулиці для того, щоб вони висохли. Та все ж ви можете скористатися кількома лайфхаками для того, щоб він висохнув трохи швидше.

Перед тим, як сушити речі природним способом, їх потрібно струсити відразу ж після прання. Так ваш одяг відразу ж вирівняється, і з нього зникне зайва волога. А коли ви будете вішати речі на мотузку, їх потрібно розподілити у такий спосіб, щоб було якомога менше шарів. Так у повітря буде більше доступу до тканини, і вона висохне швидше.

Футболки, светри і сукні спробуйте розправити так, щоб всередині утворився повітряний прошарок, а мокра тканина не злипалася докупи. Окрім того, ви можете регулярно струшувати і перевертати речі, і так вони висохнуть набагато швидше.

Використайте рушник

Ще один простий спосіб для сушіння щільних і важких речей – це використання рушника. Розкладіть махровий рушник на якійсь горизонтальній поверхні, а зверху складіть одяг. Після цього згорніть обидві речі в рулон, щоб мокрий одяг опинився всередині. Притисніть рулон чимось важким і залиште так приблизно на 5 хвилин. Так із вашої речі піде зайва волога, і він буде сохнути набагато швидше. Цю процедуру можна повторювати кілька разів.

Візьміть праску

Найпопулярніший спосіб, який допомагає швидко висушити одяг – це використання праски. Просто пропрасуйте одяг з обох сторін та повішайте на вішак. Після того, як одяг охолоне, повторіть процедуру. Для звичайної футболки може вистачити всього двох чи трьох повторень.