Одежду можно высушить очень быстро: простые лайфхаки

Наверняка, хоть раз в жизни у вас случалась ситуация, когда какую-то вещь нужно было очень срочно постирать и высушить. Но сделать это не так просто, если не знать нескольких трюков.

Быстрая сушка одежды – это иногда необходимость, и достичь мгновенного результата не очень просто, особенно в холодную погоду. И все же есть методы и трюки, которые точно вам помогут.

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Быстрая сушка в стиральной машинке

Самый простой и, вероятно, самый простой способ высушить одежду – это с помощью стиральной машинки. Если в вашей есть режим сушки, тогда вам точно стоит им воспользоваться. И учитывайте тип вашей ткани тогда, когда вы выбираете температуру и режим сушки.

И, к сожалению, не во всех машинках есть такие машины, поэтому вам, возможно, придется воспользоваться другими методами.

Естественный способ

Если у вас есть еще немного времени в запасе, вы можете просто вывесить вещи на улице для того, чтобы они высохли. И все же вы можете воспользоваться несколькими лайфхаками для того, чтобы он высох немного быстрее.

Перед тем, как сушить вещи естественным способом, их нужно встряхнуть сразу же после стирки. Так ваша одежда сразу же выровняется, и с нее исчезнет лишняя влага. А когда вы будете вешать вещи на веревку, их нужно распределить таким образом, чтобы было как можно меньше слоев. Так у воздуха будет больше доступа к ткани, и она высохнет быстрее.

Футболки, свитера и платья попробуйте расправить так, чтобы внутри образовалась воздушная прослойка, а мокрая ткань не слипалась вместе. Кроме того, вы можете регулярно встряхивать и переворачивать вещи, и так они высохнут намного быстрее.

Используйте полотенце

Еще один простой способ для сушки плотных и тяжелых вещей – это использование полотенца. Разложите махровое полотенце на какой-то горизонтальной поверхности, а сверху сложите одежду. После этого сверните обе вещи в рулон, чтобы мокрая одежда оказалась внутри. Прижмите рулон чем-то тяжелым и оставьте так примерно на 5 минут. Так из вашей вещи уйдет лишняя влага, и она будет сохнуть намного быстрее. Эту процедуру можно повторять несколько раз.

Возьмите утюг

Самый популярный способ, который помогает быстро высушить одежду – это использование утюга. Просто прогладьте одежду с обеих сторон и повесьте на вешалку. После того, как одежда остынет, повторите процедуру. Для обычной футболки может хватить всего двух или трех повторений.