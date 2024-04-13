Многие садоводы высаживают сакуру у себя в приусадебных участках. Но вы должны понимать, что эти деревья хотят очень много солнечного света, поэтому надо выбрать именно то место, которое будет больше всего освещаться.

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Важно также учитывать размер сакуры. Дерево может достигать высоты 12 метров, поэтому не очень рекомендуется его сажать близко к дому.

Когда сажать сакуру

Высаживайте саженец сакуры весной – в апреле. Место должно быть солнечным и защищенным от ветра. Обходите северную сторону, потому что в этом месте земля прогревается медленно. Учтите и то, что сакуры любят дренированные, влажные, слабокислые и нейтральные почвы.



Сакуру надо сажать в апреле / Фото Pexels

Можно ли сажать сакуру возле дома

В зависимости от погодных условий и региона сакура осыпается розовыми цветами. Цветение происходит в течение двух недель. Если вы хотите, чтобы это красивое дерево украшало ваш садовый участок, то должны учесть несколько моментов.

Для сакуры очень важен солнечный свет, поэтому выберите место в саду, где он будет падать в течение большей части дня. Также стоит учесть пространство – сакуре нужно достаточно места для роста. Перед высадкой убедитесь в хорошо дренированной почве без лишнего отстаивания влаги.

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