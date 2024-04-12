В общем горох советуют сеять сразу после того, как прогреется земля и исчезнут все заморозки, впрочем не все огородники спешат сажать его уже в марте.

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Когда надо сажать горох

Сейте горох в промежутке от середины до конца апреля. Это растение любит определенную прохладу, поэтому посев засевать поздней весной не стоит, потому что урожай будет меньше.

Садоводы советуют высаживать горох в том месте, где в прошлом году были посажены такие культуры: картофель, помидор, тыква, капуста и огурец. Не рекомендуется сажать горох на том же месте, на котором он рос в прошлом году.



Дата посева гороха в 2024 году / Фото Pexels

Как посадить горох весной

Горох любит плодородную и хорошо дренированную почву с нейтральным или слабокислым уровнем pH. Перед посевом перекопайте участок и добавьте в него удобрения, разрыхлите землю. Чтобы ускорить процесс прорастания гороха, замочите его в воду на несколько часов.

Для посева выкопайте борозду глубиной 3 сантиметра и разместите семена с расстоянием 8 – 10 сантиметров между растениями. Семена засыпьте землей и легко наступите ногой.

Не забывайте, что растение надо периодически увлажнять, особенно в период прорастания. Можете подкармливать горох удобрением с высоким содержанием азота и калия. Собирать готовый урожай уже сможете через 2 – 3 месяца после посева.