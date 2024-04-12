Загалом горох радять сіяти одразу після того, як прогріється земля та зникнуть всі заморозки, втім не всі городники поспішають садити його вже в березні.

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Коли треба садити горох

Сійте горох у проміжку від середини до кінця квітня. Ця рослина любить певну прохолоду, тому сіяння засівати пізньою весною не варто, бо врожай буде меншим.

Садівники радять висаджувати горох в тому місці, де минулого року були посаджені такі культури: картопля, помідор, гарбуз, капуста та огірок. Не рекомендовано садити горох на тому ж місці, на якому він ріс минулого року.



Дата посіву гороху 2024 році / Фото Pexels

Як посадити горох навесні

Горох любить родючий та добре дренований ґрунт з нейтральним чи слабокислим рівнем pH. Перед посівом перекопайте ділянку та додайте в неї добрива, розпушіть землю. Щоб пришвидшити процес проростання гороху, замочіть його у воду на кілька годин.

Для посіву викопайте борозну глибиною 3 сантиметри та розмістіть насіння з відстанню 8 – 10 сантиметрів між рослинами. Насіння засипте землею та легко наступіть ногою.

Не забувайте, що рослину треба періодично зволожувати, особливо в період проростання. Можете підживлювати горох добривом з високим вмістом азоту та калію. Збирати готовий врожай вже зможете через 2 – 3 місяці після посіву.